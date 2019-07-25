Serdivan’da bin 735 dekar tarım alanı selden zarar gördü Sakarya Valiliği, aşırı yağış nedeniyle oluşan selde Serdivan ilçesinde 164 üreticiye ait bin 735 dekar alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Sakarya Valiliği, aşırı yağış nedeniyle oluşan selde Serdivan ilçesinde 164 üreticiye ait bin 735 dekar alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan ilk tespitlerde Cumhuriyet, Hamitabat, Arabacıalanı, Yazlık, Aralık, Kuruçeşme, Selahiye, Meşeli ve Uzunköymahallerinde 164 üreticiye ait bin 735dekar alanının zarar gördüğü tespit edildi.

Zarar gören alanlarda mısır, karpuz, kavun, domates, biber, fasulye ve süs bitkileri tarımı yapıldığı, suların çekilmesi sonrasında hasar tespit çalışmalarına devam edileceği ve bu konuda zarar gören üreticilerin Serdivan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekmekte olduğu bildirildi.

Öte yandan zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

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