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Serdivan’da afetin izleri siliniyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yağış sonrası su baskınlarının oluştuğu yerde incelemelerde bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:58
Serdivan’da afetin izleri siliniyor

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yağış sonrası su baskınlarının oluştuğu yerde incelemelerde bulundu.


Serdivan genelinde dün etkili olan sağanak yağış Otuziki Evler, Beşköprü, Selahiye ve Kuruçeşme Mahallelerinde su baskınlarına neden oldu. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım ve AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemede bulunurken, SASKİ ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerle birlikte Serdivan Belediyesi’ne bağlı tüm birimler de iş makineleri ile aşırı yağmurdan etkilenen vatandaşlar için seferber oldular.


Sel sonrası belediye bünyesindeki tüm birimlerin seferber edilerek bölgeye yönlendirildiğini, oluşturulan kriz masasıyla maddi hasar gören hanelerde AFAD ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Aşırı yağıştan zarar görmüş olan mahallelerimizde AFAD İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerle birlikte hasar tespiti yaparken, yaraların en kısa sürede sarılması ve daha büyük hasarlara sebep olabilecek durumların önüne geçmek gayesiyle Devlet Su İşleri Müdürümüzle de birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. En büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Afet sonrası zarar gören tüm haneleri tek tek tespit edip, hemşehrilerimizin yaralarını en kısa sürede saracağız. İnşallah böyle bir durumla tekrar karşılaşmamak için ilgili kurumlarımızla birlikte hareket ederek gerekli çalışmaları birlikte yürüteceğiz” dedi.


Otuziki Evler, Beşköprü, Selahiye ve Kuruçeşme Mahallelerinde Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekiplerinin AFAD ekipleriyle birlikte hasar tespitinde belirlenen adresleri dolaştığını ve bu hanelerde oturan ailelerin ihtiyaçlarının giderildiğini ifade eden Alemdar, sel ile birlikte gelen çamur ve diğer atıkların da ekipler tarafından süratle temizlendiğini söyledi. Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar arazideki incelemelerin ardından dünkü sağanak yağmurda yıldırım düşen işyerini de ziyaret etti. İşyeri sahibinden bilgi alan Başkan Alemdar; geçmiş olsun dileğinde bulunurken, yaralanan vatandaşların sağlık durumlarını da yakından takip ettiklerini ifade ederek en büyük tesellinin herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.


Oluşturulan kriz masasıyla meteoroloji verilerinin anlık olarak takip edildiğini belirten Başkan Alemdar, tüm ekip ve ekipmanla birlikte teyakkuzda olmaya devam ettiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:58
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