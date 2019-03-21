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Serdivan Belediyesi E-Devlet platformunda yerini aldı

Serdivan Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişim sağlayan E-Devlet platformunda yerini aldı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:58
Serdivan Belediyesi E-Devlet platformunda yerini aldı

Serdivan Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine güvenli ve etkin bir şekilde erişim sağlayan E-Devlet platformunda yerini aldı.


Artık vatandaşların internet üzerinden işlemlerini kolaylıkla yapabileceklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Önce insan diyerek hizmetlerimizi yerine getirmenin gayretiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın belediyeyle ilgili işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri için kaliteli hizmet anlayışımıza bir yenilik daha ekledik. Bu bağlamda dijital belediyecilik noktasında; Serdivan Belediyemizin E-Devlet’le entegrasyonunu sağladık” dedi.


Serdivan Belediyesi’nin E-Devlet üzerinden; arsa rayiç bedeli ile beyan, sicil, tahakkuk ve tahsilat bilgilerinin yer aldığı 5 farklı konuda hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Alemdar, ilerleyen günlerde E-Devlet platformuna yeni hizmet başlıklarının da ekleneceği ifade etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:58
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