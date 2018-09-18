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Serdar'dan Ruslara gözdağı!

Galatasaray'ın mili yıldızı Serdar, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Lokomotiv Moskova mücadelesi öncesi Rus basınına konuştu.

18 Eylül 2018 Salı 15:24
Serdar'dan Ruslara gözdağı!

Tecrübeli stoper, teknik direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon takımın başına gelmesinin ardından oyunlarının değiştiğini dile getirirken, "Fatih Terim geçen sezon takımın başına geldikten sonra oyunumuzu ciddi anlamda değiştirdi. Başarımızı Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek istiyoruz. Bence gruptan çıkabiliriz. Lokomotiv maçına da ciddi şekilde hazırlandık" dedi.

KAZANMAK İSTİYORUZ

Rus temsilcisinin son Rusya şampiyonu olduğunu ve gruplara nasıl katıldığını bildiğini ancak kazanmak istediklerini söyleyen Serdar, "Lokomotiv Moskova'nın Rusya şampiyonu olduğunun ve geçen sezon Nice'i elediğinin farkındayız. Şimdi de Grzegorz Krychowiak ve Benedikt Höwedes gibi transferlerle güçlendiler, kazanmak istiyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:24
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