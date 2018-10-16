Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Miami kaza geçirdi Chloe’nin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Serdar Ortaç eşi Chloe’nin dün gece motorsiklet kazası geçirdiğini duyurdu. Kazada Chloe’nin kolunda kırıkların, dizinde ise ezilmelerin olduğunu bildirdi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe iş için gittiği Miami'de kaza geçirdi. Miami'de motordan düşen Chloe'nin durumunu eşi Serdar Ortaç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programında anlattı: Ben haberi dün gece aldım. Motorun arkasında oturuyormuş. Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı ama Chloe'nin sol kolunda kırık, sağ kolunda çatlaklar var. Dizinde de ezilmeler oluşmuş. Annesi yanında ben de ayın 21'inde gideceğim." dedi. Chloe yine 2016 yılında iş için gittiği Miami’de bir kaza geçirmişti. Kaldırımda yürürken dengesi kaybedip yere düşen Chloe’nin yüzünde çizikler oluşmuş, iş göremez raporu almıştı.