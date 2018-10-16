THY- Euroleague
0553 313 94 23

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Miami kaza geçirdi Chloe’nin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Serdar Ortaç eşi Chloe Miami’nin dün gece motorsiklet kazası geçirdiğini duyurdu. Kazada Chloe’nin kolunda kırıkların, dizinde ise ezilmelerin olduğunu bildirdi.

16 Ekim 2018 Salı 11:18
Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Miami kaza geçirdi Chloe’nin sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Serdar Ortaç eşi Chloe’nin dün gece motorsiklet kazası geçirdiğini duyurdu. Kazada Chloe’nin kolunda kırıkların, dizinde ise ezilmelerin olduğunu bildirdi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın eşi Chloe iş için gittiği Miami'de kaza geçirdi. Miami'de motordan düşen Chloe'nin durumunu eşi Serdar Ortaç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programında anlattı: Ben haberi dün gece aldım. Motorun arkasında oturuyormuş.  Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı ama  Chloe'nin sol kolunda kırık, sağ kolunda çatlaklar var. Dizinde de ezilmeler oluşmuş. Annesi yanında ben de ayın 21'inde gideceğim." dedi. Chloe yine 2016 yılında  iş için gittiği Miami’de bir kaza geçirmişti. Kaldırımda yürürken dengesi kaybedip yere düşen Chloe’nin yüzünde çizikler oluşmuş, iş göremez raporu almıştı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:18
  1. Chloe Miami
  2. serdar ortaç
  3. Chloe Miami kimdir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    1. Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    2. Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu..
    3. Hukukçular ve STK’lar: Brunson..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması:..
    6. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    7. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    8. Başkent'teki traktör alarmına..
    9. Niğde'de PKK operasyonu! Propaganda..
    10. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    11. Ajan Brunson yeniden cezaevine mi..
    12. Mahkeme cezayı kesti... Can Dündar,..
    13. Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşam..
    14. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    15. İYİ Parti Kocaeli belediye başkan aday..
    16. Türkiye'de 5'inci kez görüldü! Hemen..
    17. Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu..
    18. Sakarya'da ceza yiyen araç sürücüsü:..
    19. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e bir..
    20. Mustafa Kemal!.. Kitap deyip geçmeyin!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?