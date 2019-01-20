Serdar Ortaç özür diledi: "Gürcistan'ın suçu yok, aptallık benim"

Konser vermek için Gürcistan'a giden Serdar Ortaç büyük bir şok yaşadı. Ortaç, MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etti. Ortaç, paylaştığı bu görüntüleri kısa bir süre sonra sildi ve yaşadığı sıkıntıları atlatıp Gürcistan'a giriş yaptığını açıkladı.

"Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım"

Sosyal medyadan açıklamalarına devam eden Ortaç "Bir daha Gürcistana gelmem dediğim için bana kızmışlar. Havaalanına iner inmez odaya sokulup üstümü soydular, ben de sinirden öyle söyledim, ilaçlarımı da el koydular şimdi ilaçlarımı da içemiyorum hala buradayım, bir de konsere çıkacağım şimdi ben sinirlenmiyim kim sinirlensin. Ben emes hastasıyım 24 saat ilaçlarım yanımda, reçeteleri raporları her şeyi yanımda, ona rağmen böyle olunca kızdım, biraz düşününce diyorum ki elbette Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim!" diye yazdı.