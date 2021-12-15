Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistanla normalleşmeyle ilgili olarak "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" açıklamasında bulundu. Peki, Serdar Kılıç kim kaç yaşında?

Serdar Kılıç kimdir?

Serdar Kılıç 28 Mart 1958'de dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığına 1984'te girdi, çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 2006-2008 yıllarında Bakanlıkta NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 2008-2010 yıllarında Beyrut Büyükelçiliği, 2010-2012 yıllarında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2012-2014 yılları arasında Tokyo Büyükelçiliği, 2014-2021 yılları arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı.

23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü. İngilizce bilmektedir. Zeliha Sinem Kılıç’la evli ve üç çocukludur.

Babası 1961-1980 yıllarında CHP Samsun milletvekilliği yapan İlyas Kılıç'tır. Aynı zamanda, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı olan Çağatay Kılıç'ın amcasıdır.