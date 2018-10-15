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Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz TRT'de hangi göreve getirildi?

TRT World ve TRT Arabic kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz getirildi. Peki Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz nereli ve kaç yaşında? Serdar Karagöz nerelerde çalıştı? İşte Serdar Karagöz biyografisi

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:07
Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz TRT'de hangi göreve getirildi?

TRT World ve TRT Arabic kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz getirildi. Peki Serdar Karagöz kimdir? Serdar Karagöz nereli ve kaç yaşında? Serdar Karagöz nerelerde çalıştı? İşte Serdar Karagöz biyografisi

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World ve TRT Arabic kanallarını da bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz'ü atadı.

Serdar Karagöz kimdir? 

Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans ve yine aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programlarının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamlayan Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı. Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü. Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Daily Sabah'ın yanında Arapça, Rusça ve Almanca servislerini dijital ortamda yayın hayatına kazandıran Karagöz, o tarihten bu yana görevini yürütüyordu.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 13:07
  1. Serdar Karagöz kimdir?
  2. TRT World serdar karagöz
  3. TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni

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