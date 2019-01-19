0553 313 94 23

Serdar Arseven'den Liselerarası Müzik Yarışması'na tepki: Müstehcen kıyafetler, başörtülü kızlar, yarışan imam hatipliler

Bu yıl 22.si düzenlenecek 'Liselerarası Şarkı Yarışması'na tepkiler devam ediyor. Yeniakit.com.tr'deki 'Kitabın Ortasından' köşesinde yarışmayı değerlendiren Gazeteci Serdar Arseven; "Bizim zamanımızda 'Halk Oyunları' yarışmaları ile 'Bilgi Yarışmaları' vardı. Burada çok farklı bir yarışma formatı görünce aklıma 'Ne yapılmak isteniyor?' sorusu geldi" ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:20
Serdar Arseven'den Liselerarası Müzik Yarışması'na tepki: Müstehcen kıyafetler, başörtülü kızlar, yarışan imam hatipliler

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

28 Şubat döneminden bu zamana 21 yıldır aralıksız olarak yapılan 'Liselerarası Bilgi Yarışması' 22.si ile bu yıl gerçekleşecek. Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Serdar Arseven liseli öğrencilerin müstehcen kıyafetler ve kültürümüze ait olmayan şarkılarla böyle bir yarışmada buluşturulmasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"Köşe yazımızda işledik, konu ile ilgili haberler art arda geldi. 22.si düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Liselerarası Müzik Yarışması'ndan bahsettik. 28 Şubat sürecinde başlatılan etkinlik bugün de devam ediyor. Yarışmanın içeriğine baktım. Popstar yarışması şeklinde düzenlenmiş. Acun Ilıcalı'nın Popstar isimli bir programı vardı. Liseleri de Popstar konseptli bir yarışlmada mücadele ettiriyorlar. Listeye baktım ki içinde İmam Hatip Liseleri de var. Yarışmanın yayınlanan video görüntülerine baktığımda da ellerinde gitarlar ve dans figürleri ile 'Başörtülü' hanım öğrenciler olduğunu gördüm. Bazı liselerdeki kız öğrenciler son derece müstehcen kıyafetlerle gösteri yapıyorlar. Milli Kültürümüze ait bir eser bile yok. Bizim zamanımızda 'Halk Oyunları' yarışmaları ile 'Bilgi Yarışmaları' vardı. Burada çok farklı bir yarışma formatı görünce aklıma 'Ne yapılmak isteniyor?' sorusu geldi"

'Milli' eğitim istiyoruz

"Eurovision şarkı yarışmasının yayınlandığı dönemlerde milyonlarca aile ekranlara kilitlenirdi. Bugünkü siyasi irade baktı ki hem puanlama usülü hem de verilen mesajlarla (Eşcinselliği empoze etmesi) ortada bir sıkıntı var. Katılmama kararı aldı. Bu adım bazı çevreler tarafından eleştirilse de destek buldu. Şu anda tartışma gündeminde bile değil. Milli Eğitimin okullarıi liselerimiz Popstar yarışmasında yarıştırıyorlar. Öğrenciler ciddi bir hazırlık süreci yaşamışlar. O kareografiler, zengin içerikler zahmet isteyen konular. Sanırım bir grup yıl boyunca o güne hazırlanmıştır. Peki o hazırlığı yapacak vakti nerden buluyorlar? Bir İmam Hatip öğrencisi için düşünelim. 'Meslek Dersler' var. Hani bazı çevreler buna 'Meslek Dersleri' diyor. Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, İslam Ahlakı dersleri var. O öğrencilerin zaten çok yüklü bir müfredatları var. Bunlarla birlikte bu çocuklar 'Liselerarası Müzik Yarışması'na hazırlanmışlar. Demek ki devam mecburiyetinde birtakım kolaylıklar sağlanmış. Yetkililer açıklamalarında; 'İnşallah buradan Popstarlar çıkacak' diyorlar. Bir yandan 'Yerli' ve 'Milli' gençliğe ulaşma arzumuzu dile getirirken bir yandan da 'Eğitim' ve 'Kültür' konularındaki eksikliklere dikkat çekiyoruz. Diğer yandan da böyle etkinliklerle karşılaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından tabii ki beklentilerimiz var. Öncelikle 'Milli' eğitim diyoruz. 'Milli' bir çerçeveyi sunabilmesi lazım"

'Aydınların biraraya gelmesi gerekir'

"Bir ülkede sürekli olarak seçim kazanan bir siyasi iktidar varsa, o iktidarın da karizmatik bir lideri varsa; 'Muhalefet, sivil toplum, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, medya memleketin hayrına bir takım oyunu ortaya koyabilecek durumda değilse ve memleket ufak ufak menfaat adacıklarına ayrılmışsa, menfaatler üzerinden de çekişme başlamışsa orada endişe etmek gerekir. Dolayısıyla bütün bunları düzeltecek bir yapı gerekiyor. Bu yapıyı da aydınların, kendilerini aydın olarak nitelendirenlerin teşvik etmesi gerekiyor. Bunun için de insanların fikirlerini endişe etmeden dile getirmeleri gerekiyor. İnşallah Türkiye böyle bir ortama kavuşacaktır ve yarınları bugünlerden daha güzel olacaktır"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:20
  1. Aydın
  2. Serdar Arseven
  3. Liselerarası Müzik Yarışması
  4. Eurovision

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanlı infaz! Sokakta yürürken başından vurulup öldürüldü
    1. Kanlı infaz! Sokakta yürürken başından..
    2. Payitaht Abdulhamid 71. bölümü..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Yolcu otobüsü şoförü, geri manevra..
    5. "Müzisyen avukatlar" ihtiyaç sahipleri..
    6. Egzama nedir? Belirtileri ve çeşitleri..
    7. Özgür Özel'den beddua: CHP şehit..
    8. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    9. Aatif Chahechouhe resmen Çaykur..
    10. Reflü değil Akalazya olabilir!
    11. Maçın ardından
    12. "Malatya, bu bölgenin en gelişmiş..
    13. Haç çıkarma töreninde 'Ezan' arası..
    14. Köyde hastalanan kadının imdadına..
    15. Beyaz Perde’de bu hafta neler var?..
    16. Türk savaş uçaklarının Yunan silahlı..
    17. Soba gazından zehirlenen çiftin..
    18. Rusya'nın Türkiye'den domates kotası..
    19. Meyveli yoğurt bebeğinizi hasta..
    20. Ablasından boşanmak isteyen eniştesini..
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı