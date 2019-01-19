Serdar Arseven'den Liselerarası Müzik Yarışması'na tepki: Müstehcen kıyafetler, başörtülü kızlar, yarışan imam hatipliler

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

28 Şubat döneminden bu zamana 21 yıldır aralıksız olarak yapılan 'Liselerarası Bilgi Yarışması' 22.si ile bu yıl gerçekleşecek. Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Serdar Arseven liseli öğrencilerin müstehcen kıyafetler ve kültürümüze ait olmayan şarkılarla böyle bir yarışmada buluşturulmasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"Köşe yazımızda işledik, konu ile ilgili haberler art arda geldi. 22.si düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Liselerarası Müzik Yarışması'ndan bahsettik. 28 Şubat sürecinde başlatılan etkinlik bugün de devam ediyor. Yarışmanın içeriğine baktım. Popstar yarışması şeklinde düzenlenmiş. Acun Ilıcalı'nın Popstar isimli bir programı vardı. Liseleri de Popstar konseptli bir yarışlmada mücadele ettiriyorlar. Listeye baktım ki içinde İmam Hatip Liseleri de var. Yarışmanın yayınlanan video görüntülerine baktığımda da ellerinde gitarlar ve dans figürleri ile 'Başörtülü' hanım öğrenciler olduğunu gördüm. Bazı liselerdeki kız öğrenciler son derece müstehcen kıyafetlerle gösteri yapıyorlar. Milli Kültürümüze ait bir eser bile yok. Bizim zamanımızda 'Halk Oyunları' yarışmaları ile 'Bilgi Yarışmaları' vardı. Burada çok farklı bir yarışma formatı görünce aklıma 'Ne yapılmak isteniyor?' sorusu geldi"

'Milli' eğitim istiyoruz

"Eurovision şarkı yarışmasının yayınlandığı dönemlerde milyonlarca aile ekranlara kilitlenirdi. Bugünkü siyasi irade baktı ki hem puanlama usülü hem de verilen mesajlarla (Eşcinselliği empoze etmesi) ortada bir sıkıntı var. Katılmama kararı aldı. Bu adım bazı çevreler tarafından eleştirilse de destek buldu. Şu anda tartışma gündeminde bile değil. Milli Eğitimin okullarıi liselerimiz Popstar yarışmasında yarıştırıyorlar. Öğrenciler ciddi bir hazırlık süreci yaşamışlar. O kareografiler, zengin içerikler zahmet isteyen konular. Sanırım bir grup yıl boyunca o güne hazırlanmıştır. Peki o hazırlığı yapacak vakti nerden buluyorlar? Bir İmam Hatip öğrencisi için düşünelim. 'Meslek Dersler' var. Hani bazı çevreler buna 'Meslek Dersleri' diyor. Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, İslam Ahlakı dersleri var. O öğrencilerin zaten çok yüklü bir müfredatları var. Bunlarla birlikte bu çocuklar 'Liselerarası Müzik Yarışması'na hazırlanmışlar. Demek ki devam mecburiyetinde birtakım kolaylıklar sağlanmış. Yetkililer açıklamalarında; 'İnşallah buradan Popstarlar çıkacak' diyorlar. Bir yandan 'Yerli' ve 'Milli' gençliğe ulaşma arzumuzu dile getirirken bir yandan da 'Eğitim' ve 'Kültür' konularındaki eksikliklere dikkat çekiyoruz. Diğer yandan da böyle etkinliklerle karşılaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığından tabii ki beklentilerimiz var. Öncelikle 'Milli' eğitim diyoruz. 'Milli' bir çerçeveyi sunabilmesi lazım"

'Aydınların biraraya gelmesi gerekir'

"Bir ülkede sürekli olarak seçim kazanan bir siyasi iktidar varsa, o iktidarın da karizmatik bir lideri varsa; 'Muhalefet, sivil toplum, üniversiteler, diğer eğitim kurumları, medya memleketin hayrına bir takım oyunu ortaya koyabilecek durumda değilse ve memleket ufak ufak menfaat adacıklarına ayrılmışsa, menfaatler üzerinden de çekişme başlamışsa orada endişe etmek gerekir. Dolayısıyla bütün bunları düzeltecek bir yapı gerekiyor. Bu yapıyı da aydınların, kendilerini aydın olarak nitelendirenlerin teşvik etmesi gerekiyor. Bunun için de insanların fikirlerini endişe etmeden dile getirmeleri gerekiyor. İnşallah Türkiye böyle bir ortama kavuşacaktır ve yarınları bugünlerden daha güzel olacaktır"