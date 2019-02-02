Serdar Arseven'den 'gençlik' değerlendirmesi: Kendisi olmaktan çıkarak 'rol' bürünen bireyler yetiştiriyoruz!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Gazeteci Serdar Arseven Yeniakit.com.tr'ye 'gençlik meselesi' üzerine açıklamalarda bulundu. Çocukların doğdukları andan itibaren 'baskı' ortamında yetiştiğine dikkat çeken Arseven, yetişkin bireylerin kendileri olmaktan çıkarak 'rol' bürünen kişiler haline geldiğini vurguladı. Arseven 'gençlik' konusundaki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bir sivil toplum örgütünün toplantısında 'gençlik' meselesi gündeme geldi. 'Gençlik' meselesini konuştuk ki, zaten 'gençlik' konuları genellikle buralarda tartışılıyor. Gençler, günlük koşuşturmacalardan kendi meselelerini takip edemiyorlar. Ben 'gençlik' konusunda bazı tespitlerimi arz etmek istiyorum. Bir kere, biz orta yaşlılarda ve yaşlılarda bir sıkıntı var. Bugün 'gençler' ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu söylüyorsak bunlar aynı zamanda bizim sıkıntılarımızdır. Biz maalesef çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştiremiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Doğar doğmaz çocuklarımıza 'baskı' yapıyoruz. Doğumundan itibaren çocuklarımızı denetim altında tutuyoruz ve sürekli olarak kaşlarımızı çatıyoruz"

'Acaba ne yapsam yanlış olmaz' diyen çocuklar!

"Çocuk küçücük dünyasında bizim yaptıklarımıza anlam vermeye çalışıyor. Sürekli anne ve babasının kaşlarını çatık görüyor. Çocuğun dünyasında bunun karşılığı nedir? Diyor ki; "Ben ne yapsam kabahat oluyor. Ne yapsam birileri kaşlarını çatıyor ve bana böyle yapma diyor." Büyükler konuşurken çocuklar söze girmez, böyle yapma, fazla gülme gibi telkinler alıyor. Çocuk böyle olunca "Acaba ne yapsam yanlış olmaz?" diyor. "Ne yapsam doğru olur?" değil, "Ne yapsam yanlış olmaz?" sorusunu soruyor. Aile içinde bu şekilde büyüyen çocuk okula geliyor. Okulda da aynı disiplin vardır. Her tarafta kaşı çatık, siyah 'Atatürk büstleri', müdürün komutları... Çocuk, okulu da büyük ölçüde böyle geçirir. Daha sonraki yıllarında askerde de aynı tavırlarla karşılaşır. İnsan büyüdükçe anne, baba, dayı veya amca gibi rollere bürünür ve artık rol yaparak yaşamaya başlar. Kendisini sürekli çevresine uydurur. Bir siyasetçinin, bürokratın, sivil toplum liderinin veya zengin adamın hoşuna gitmeye çalışır ve bir bakar ki; ortada 'kendisi' yok."

'Çocuğun bir şahsiyeti olduğunu unutuyoruz'

"Şahsiyetlerin gelişmeye ihtiyacı var. Sanat rahat ortamlarda oluşur. Dehalar, sanatçılar rahat ortamlarda yetişir. İnsan kendisini keşfetmelidir. Mesela çocuk yemek istemiyor, doymuş. "Ye bitir bunu, tabağındaki bitecek." Düşünebiliyor musunuz? Bir yetişkine canı hiç yemek istemediğinde zorla yemek yedirildiğinde ne olur? Çocuğun bir şahsiyetinin olduğunu unutuyoruz. Dolayısıyla bu şartlarda yetişen çocuk 'karamsar' ve 'özgüvensiz' bir birey haline geliyor. Biz maalesef; gerek aileler olarak, gerek eğitimciler olarak, gerek politikalara yön verenler olarak, hepimiz adeta çocuklarımızın kabiliyetlerinin köreltilmesi için uğraşıyoruz. Artık büyük sanatçılarımız, şairlerimiz ya da gazetecilerimiz çok az çıkıyor. Bizim medeniyetimiz böyle değil. Bizim medeniyetimiz 'üretken' bir medeniyet ama bunu biz köreltiyoruz"