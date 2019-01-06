Serdar Arseven yeniakit.com.tr için yorumladı: Aile yapımız çökerse Türkiye çöker

Taha Emre Özdemir Ankara

Gazeteci Serdar Arseven yeniakit.com.tr’ye gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Süresiz nafaka ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığının (MEB)Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak olarak yürüttüğü 'Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Projesi' hakkında değerlendirmelerde bulunan Arseven, "Gençlerimizin ahlak yapısı ile birlikte aile kavramımıza yönelik çok ciddi saldırılar var. Kim ne derse desin 28 Şubat baskısının etkisi her alanda devam ediyor. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.

'Süresiz nafaka İslam’a isyandır'

Süresiz nafakanın İslam’a ve Allah’ın hükümlerine isyan olduğunu belirten Arseven, "Aile Bakanlığına yönelik faşist yönlendirme çabaları var. Maalesef bu çabalardan ne kadar etkilenildiği de gözler önünde. Uzun haftalardan beri; 'Süresiz Nafaka işini artık halledin. Bu bir zulümdür' diye sesleniyoruz. Söz konusu uygulama aslında İslam'a, Yüce Allah'ın hükümlerine isyandır. On gün evli kalıp ayrılan da var birkaç ay evli kalıp ayrılan da. Ayrılık söz konusu olunca ömür boyu nafaka ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Siz ayrılıp bir başkası ile evlenmişsiniz ama hala nafakayı ödemeye devam ediyorsunuz. Belki de o ayrıldığınız kişi bambaşka bir hayata yönelmiş. Bir ilişkisi var ama resmi nikah yaptırmayayım ki nafaka almaya devam edeyim demiş. Erkeği bu şartlar altında bile nafaka ödemeye devam ettiriyorsunuz. Ödeme yapmadığı taktirde de onu hapse atıyorsunuz. Peki bu neden oluyor? Kim ne derse desin 28 Şubat baskısının etkisi her alanda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Arseven, 'Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Projesi'ne de değinerek Milli Eğitim sistemimizde ki bazı hataları şöyle anlattı:

"Milli Eğitim Bakanlığının Birleşmiş Milletlerle beraber yürüttüğü 'Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Projesi' de gençlerimizin ahlak yapısına saldırmayı hedefliyor. Halbuki dünya beşten büyüktür ama dünya aynı beşli çetenin zulmü altında inlemektedir. Meslek eğitimi ve katsayı haksızlığı gibi konular Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sona erdirildi. Çocuklarımızı hayata ve ahirete hazırlama noktasında ise ne durumda olduğumuz gözler önünde. Bir de bunlar yetmezmiş gibi çocuklarımızın cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı varmış. Bunu da Birleşmiş Milletlerle iş birliği içinde yapıyormuşuz. Gerçekten çok güzel. Bu önemli bir ihtiyaçtı. Çocuklarımızın mutlaka cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirilmesi gerekiyordu. Milli Eğitim Bakanlığını bu konuda takdir etmeliyiz"

'Bize Milli eğitim modeli lazım'

Milli yapımıza yönelik saldırıların bazı televizyon kanallarında da gözler önünde gerçekleştiğini vurgulayan Arseven, "Yerli ve Milli kanallarımızın bir takım kadın programlarında kışkırtıcı yayınlar yapılıyor. Bu programların hemen her bölümünde; 'Babamı arıyorum. Babam kim acaba?' gibi sorular eşliğinde DNA Testleri gerçekleştiriliyor. Aileler arasındaki en küçük tartışmalar için boşanma telkinleri gündeme getiriliyor. Tüm bu ahlaksızlıkları görünce de; 'Acaba büyük bir proje mi işliyor? diye soruyorum. Çok dikkatli olmalıyız ki ailemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Hani birisi '28 Şubat gerekirse bin yıl daha sürecek' demişti. Aile yapımıza yönelik saldırılara baktığımız zaman görüyoruz ki gerçekten 28 Şubat süreci devam ediyor. Bizler de buna karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Aile yapımız sağlam olursa biz de sağlam olabiliriz. Aile yapımız çökerse biz de çökeriz, ülkemiz de çöker. Eğitimimizin gerçekten milli olduğu noktasında bir kanaate ulaşabilirsek o zaman her şey çok güzel olacak. Bizim milli eğitim politikalarımıza Birleşmiş Milletler mi yön verecek? Avrupa Birliği mi yön verecek? Biz Milli bir Eğitim modeli istiyoruz" diye konuştu.