Serdar Arseven Murat Alana'a saldırının perde arkasını yazdı!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Bugünkü köşesinde Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan'a yönelik saldırıyı kaleme alan Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, "Nereden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin bütün şiddet eylemlerini lanetliyoruz." dedi. Arseven, Murat Alan'a yapılan saldırı ile verilmek istenen mesajı şöyle anlattı:



"Saldırılar furyası Yeni Akit Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Sayın Murat Alan'la devam etti. Ankara-İstanbul hattındaki eylemin "karanlık bir araçla" ve özellikle de "Cuma Namazı" yolunda gerçekleştirilmesinin mesajları var! 28 Şubat’ı yaşayanlar o mesajları anında almışlardır. "Bir oradan bir buradan" meselesi de bir şeye uyuyor; onu da 12 Eylül’den hatırlarsınız!."



"Murat Alan özellikle gazetecilik camiasının yakından tanıdığı, terörle mücadeleye tam destek veren bir gazetecidir." diyen Arseven, Alan'ın canlı yayında söylediği sözlerinin kırpıldığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:



"Meslektaşımız Murat Alan’ın Canlı Yayın’da, hararetin yükseldiği bir anda, "28 Şubat Zihniyeti"ne cevap vermek için kullandığı ve "kırpma" oyunlarıyla genele teşmil edilen ifadeleri üzerinden böylesine "derin provokasyon"un gerçekleştirilmiş olması, hayli vakittir sürekli olarak "ikazlarda bulunmamızın" sebebini ortaya koyuyor.

Murat Alan, haberleriyle, köşe yazılarıyla terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize katkıda bulunan, onlara moral veren yerli ve milli bir isimdir. Murat Alan’ın canlı yayın sırasında söylediklerinin maksadı bellidir ve kullandığı bir kelimenin maksadını çok aşan bir şekilde sunulmasıyla ortaya konulmak istenen algı kesinlikle Murat Alan’la ilgili değildir."



Saldırganların sadece 'kullanılan" kişiler olduğunu belirten Arseven, yazısına şu uyarılarla devam etti:



"Şuna dikkat çekelim ki;



28 Şubat Zihniyeti’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve kahraman mensuplarına aleni hakaretleri görmezden geliniyor ama Murat’lardan birinin tek kelimesi üzerinden fırtınalar kopartılıyor. Bu hep böyle, birileri her dönemde “beyaz” birileri de her dönemde “zenci”!..

Murat Alan’ın o andaki söylem tarzını eleştirmek normaldir ama işi böylesine insan hayatını tehdit edecek noktalara vardırmak bambaşka bir şeydir. Şimdiki meselemiz, Murat Alan’a yönelik saldırının “kodlarının” iyice çözülmesi meselesidir. Saldırganların bu işte sadece birer “kullanılan” olduğu, arka plânda başka “yapıların” yer aldığı çok açıktır. (Rahmetli Hasan Karakaya’ya kurulan tezgâhta kullanılanlardan bazıları, bunu “28 Şubatçılar” adına yaptıklarını uzun yıllar sonra ifşa etmişlerdi malûm.) Evet: Bir senaryo icra edilmektedir, çok boyutlu ve ustalıklı bir senaryo. Ya da… “Yeni ve daha da şedit bir Yeni 28 Şubat” arayışı!.. Bu “yöndeki” erken uyarılarımız malûmunuzdur.



Türkiye'nin yeni bir 28 Şubat dönemine sürüklenmek istediği uyarısını yapan Serdar Arseven, sözlerini şöyle tamamladı:



“Kültürel İktidar-Siyasal İktidar” farkına sık sık dikkat çektiğimizi bilirsiniz… Yapıyı iyice kuşatan “ezik ruh haline”… Eğitim, kültür ve gençliğin ihmal edilmesine ne denli tepki gösterdiğimizi bilirsiniz…

Ortamın gerginliğini daha da arttıracak söylemlerden uzak durmak için elden geldiğince gayret gösterdiğimizi, sürekli olarak “Hilm ve Teenni” çağrılarında bulunduğumuzu da bilirsiniz. Ne kadar duyuldu, ne kadar dikkate alındı, bizi aşan mevzu! Mesele, neyin olup neyin bittiğini ve işlerin nereye götürülmek istendiğini görebilme meselesi. Görürsen ona göre tavır belirlemeye çalışırsın. Türkiye yeniden 28 Şubat dönemine sürüklenmek isteniyor, çok daha yaman bir sürecin içine atılmak isteniyor.

Bunun için her türlü kışkırtma sergileniyor. Efendim…

“Tuzaklar” ne kadar yaman olurlarsa olsunlar, Yüce Allah tuzakları bozandır, amenna. Kaderde ne varsa o olacaktır. Bununla birlikte mümkün olduğunca dikkatli ve tedbirli olmak da kaderdendir. Şimdi… Heyecanlı, gayretli, yürekli, ısrarlı, kararlı bir ruh haliyle… Yapılanların hesabını hukuki yollardan sormak için elden gelen her türlü gayreti göstererek…

Bunları yaparken de, her hal ve hareketten “projeye yarar” malzeme çıkartmaya çalışanların ellerine ‘koz’ vermemek için azami özen göstererek… Değerlerimizi bir çırpıda silmeyi telkin eden “şer odaklarına” ve “ezik ruh haline” prim vermeyerek… Memleket için iyi olan, güzel olan ne varsa onu arayıp bulmanın ve desteklemenin gayreti içinde olmaya devam etmeliyiz. Ortam çok karışık, her kafadan bir ses çıkıyor ama… Elimizde önemli “veriler” var. Meşhurdur… İmam-ı Şafi'ye sordular:

“Fitne zamanı Hakk’ı tutanları nasıl anlarız?” Dedi ki: "Düşman okunu takip ediniz, o sizi Hak Ehli’ne götürür." Düşman oklarının yöneldiği hedefte eksiklikler ve yanlışlar yok mu?.. Elbette var ve elbette olacak.

Mesele, bu eksikler ve yanlışlıklara dair “ikaz” görevlerini yerine getirirken, ülkenin nereye götürülmek istendiğini görebilme ve buna göre davranabilme meselesi… Bir de çok önemli: “Psikolojik üstünlüğü ele alma!” meselesi."