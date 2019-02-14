Serdar Arseven 'Kitabın Ortasından' konuştu: Erdoğan'ın o vaadi çok önemli!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Gazeteci Serdar Arseven, Yeniakit.com.tr'deki 'Kitabın Ortasından' köşesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yerel seçim manifestosunu yorumladı. Arseven, Erdoğan tarafından yerel seçimlere ilişkin verilen 'şeffaf belediyecilik' vaadinin önemine vurgu yaparak; "Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerel seçim manifestosunda ortaya koyduğu bu 'şeffaflık' vaadi son derece önemli. Bunun arkası mutlaka gelmeli. Yani belediyeler 31 Mart'tan sonra şeffaflığa büyük önem vermeli" dedi.

'Şeffaflık vaadinin arkası mutlaka gelmeli'

Arseven, 'Yerel yönetimlerde şeffaflık' vaadinin önemine vurgu yaparak; "Üzerinden hayli vakit geçti ama ben hala gündemimde tutuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bliyorsunuz ki 'seçim manifestosu'nu açıkladı. Orada bir bölüm özellikle çok önemliydi. 'Yerel yönetimlerde şeffaflık' meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı belediye ihalelerinin canlı olarak yayınlanacağını, tam bir şeffaflığın olacağını söyledi. Sayın Erdoğan bunun bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Türkiye'deki birçok belediye ile ilgili olarak kaynakların nereye gittiği noktasında tartışmalar var. Bunların bir bölümü algı operasyonları olabilir. Bir bölümü gerçeği yansıtıyor da olabilir. Yerel yönetimlerin harcamalarının ve kaynaklarının nerelere gittiği noktasında çok yoğun tartışmalar var. Biz gittiğimiz her şehir ve ilçede bunu görüyoruz. Burada parti adı da çok önemli değil. Mesela belediyelerin belli kişilerin zenginleşme aracı olarak kullanıldığı konuşulan iddialar arasında. Belediyelere yakınlaşan kişilerin bir anda zenginleştiği noktasında da yoğun kampanyalar var. Bunların bir bölümü siyasi rekabetten kaynaklanıyor olabilir. Siyasette yıpratıcı söylemler ve asılsız iddialar çok fazladır. Fakat birşeylerin olduğunu da görebiliyoruz. Zaten 'metal yorgunluğu' denilen meselenin arka planında biraz da bu konu var. Vatandaş arasında bu dedikodu ve iddialar o kadar çok yayılıyor ki belediyenin kaynaklarının nereye gittiği noktasında tartışmalar meydana geliyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerel seçim manifestosunda ortaya koyduğu bu 'şeffaflık' vaadi son derece önemli. Bunun arkası mutlaka gelmeli. Yani belediyeler 31 Mart'tan sonra şeffaflığa büyük önem vermeli" ifadelerini kullandı.

'İslam'da kul hakkının affı olmaz'

Serdar Arseven, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed(SAV)'in 'Emin' sıfatına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim inacımız da 'tüyü bitmemiş yetim hakkı' son derece önemlidir ve İslam'da kul hakkının affı yoktur. Dolayısıyla siz belediye başkanı olarak şehri emanet alıyorsunuz. Herkesin size güvendiği emin insan olmak zorundasınız. Hazreti Muhammed (SAV)'in nasıl emin vasfı vardı ki düşmanları bile bu emin vasfını Ona teslim ediyorlardı. Belediye başkanlarının da bu konuda son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Kılı kırk değil kırk bin yarmaları icab ediyor ve vatandaşa bu itimadı vermeleri gerekiyor. Yani; 'Bizim belediyemizde asla ve asla ekonomik veya bir başka açıdan suistimal olmaz' diyebilmeliler. İşte bu bakımdan sayın Cumhurbaşkanı'nın 31 Mart için verdiği 'şeffaflık' vaadini çok önemli buluyorum"