Serdar Arseven: Bugün Anıtkabir'e gidesim var Gazeteci Yazar Serdar Arseven, Kemalistleri sömüren 'tüccar' Yılmaz Özdil'in 2500 TL ile 'göbeğini kaşıttıran adam' oluverdiğini vurgulayarak "Bugün Anıtkabir'e gidip bu zihniyeti şikayet edeyim diyorum... Ne dersiniz, gideyim mi?.." diye sordu.

Gazeteci Yazar Serdar Arseven, 2500 TL'den Kemalistlere kitap satarak 'Atatürk istismarı'nda bulunan 'tüccar' Yılmaz Özdil'e ironik bir eleştiride bulundu. "Göbeğini kaşıyan adam" ifadeleriyle halkı aşağılayan zihniyeti, "Göbek kaşıttıran adam oldular" sözleriyle eleştiren Serdar Arseven takipçilerine "Göbeğini kaşıyan adam diyorlardı, göbeğini 'kaşıttıran 'adam' oldular!.. 2500 Lira'dan başlayan fiyatlarla:) Bugün Anıtkabir'e gidip bu zihniyeti şikayet edeyim diyorum... Ne dersiniz, gideyim mi?.." diye sordu.

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