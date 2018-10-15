Serdar Ali Çelikler'den bomba Kocaman iddiası

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya'ya 2-0 yenildi. Maçın ardından futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Milli Takım ve Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

''AYKUT KOCAMAN'I MİLLİ TAKIM'IN BAŞINDA GÖRÜRÜZ''

Aykut Kocaman'ın gelecekte Milli Takım'ın başına geçeceğini söyleyen Serdar Ali Çelikler, "Kasım'daki maçtan sonra Aykut Kocaman'ı Milli Takım'ın başında görürüz diye düşünüyorum. Lucescu ayrılırsa; Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Yılmaz Vural, adaylar arasında. Ben Lucescu'nun yerine hoca aramıyorum. Olacağı söylüyorum." şeklinde konuştu.

''ARDA TURAN İSTENMİYOR''

Futbolcu tercihleri hakkında yorum yapan Çelikler, "Milli takımda bu oyuncular oynasın. Gruplaşma yapmazlar, hata yapsalar da bir sonrakine düzeltirler. Bu kadroyu sokaktaki insanlar destekliyor. Arda Turan konusunda kesin konsensus var gelmesin diye. Burak Yılmaz'ın durumu belirsiz." dedi.

''HAKAN'DAN BİR ŞEY GÖRELİM ARTIK''

Türkiye'nin Rusya'ya 2-0 yenildiği maçı da değerlendiren Çelikler, "Milli Takım, futbolcunun gelmek için can attığı yer olmalı. Cenk Tosun,sezona iyi başlayamadı. Acilen gol atmaya başlamalı. Türkiye'ye dönme fikri asla gelmesin aklına. Hakan Çalhanoğlu o pası atmalı. Milan'ın 10 numarasısın, akan oyunda bir şeyler görelim artık senden Hakan." dedi.

''HERKES SPORTİF DİREKTÖRE BAĞLI OLACAK''

Fenerbahçe ile alakalı konuşan Çelikler, ''Ali Koç diyor ki ben kişilere bağlı iş yapmayacağım. Kurtarıcılardan, kahramanlardan, imparatorlardan, 'Kocaman umudumuzsun' sloganından kurtarmak istiyorum. Ersun Yanal'dan filan... Başta bir tane başkan, altında sportif direktör, altında idari direktör, altında teknik direktör. Herkes sportif direktöre bağlı olacak. Bu sistemi kurmaya çalışıyor, ben de bunu doğru buluyorum. Bu dünyadaki tek neden değildir. Bunun doğru olmadığını düşünenler de değişime direnenler değildir. Bu doğru değildir diyorlardır sadece. Başkan bir sistem kuruyor. Bu sistemi kurmaya çalıştığı iki tane isim, doğru isim değil. Ben sadece bunu söylüyorum.'' dedi.

''BİLGİ ATACAKSIN SORACAKSIN''

''Bu verilerin içinde hiçbir şey de olmayabilir.'' diyen Çelikler, ''Bu bilgileri kulüp dışından atmak için kime sordun. Bir tane amirin var senin o da Comolli. Sev ya da sevme , senin amirin olarak atamışım oraya. Bilgi atacaksan soracaksın. Geldiği günden beri siz ona direniyorsunuz derdim. İçerden bir gazcı var. İdari menajer bu görevi layıkıyla yapabilecek bir adam değil, çünkü bu işin adamı değil. O görevin hakkını verirsin. Sen her şeyi patrona mı sorarsın?'' şeklinde konuştu.