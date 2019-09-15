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Serdal Adalı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

- Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın vefat eden annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi- Cenazeye, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı

15 Eylül 2019 Pazar 13:35
Serdal Adalı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı


ADANA (AA) - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın vefat eden annesi Özen Adalı, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Özen Adalı'nın cenazesi, Adana Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Serdal Adalı, öğleyin kılınan cenaze namazı öncesinde ailesiyle taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Özen Adalı'nın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adalı ailesi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.



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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:35
  1. Adana
  2. Beşiktaş
  3. Serdal Adalı

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