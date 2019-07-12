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Serçeköy kültür merkezine kavuştu

Efeler Belediye Başkanı M.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:42
Serçeköy kültür merkezine kavuştu

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yapımı tamamlanan Serçeköy Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.


Serçeköy’de bulunan köy okulu, 2016 yılında Efeler Belediyesi’ne devredildi. Ancak; bina uzun bir süre atıl durumda kaldı. Başkan Atay, gençlerin önerisi ile bu binayı, kültür merkezine dönüştürdü. Belediye ekiplerinin iki aylık yoğun çalışma sonucu kullanılmayan binayı kurtardı.


Serçeköy Kültür Merkezi, Serçeköy Mahallesi ve Efeler halkının kullanımına açıldı. Gerçekleştirilen bakım onarım ve tadilât çalışmalarında, Efeler Belediyesi ekiplerine, CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları’da destek verdi.



Açılışta ilk olarak konuşan CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, “Belediye Başkanımız bundan sekiz ay önce ‘hayallerim var Efeler’ diyerek yola çıktı. Bizlerde parti gençleri olarak, seçim döneminde kendisiyle köylerde ve kahvelerde umudu örgütledik. O gün ektiğimiz tohumlar bugün yeşerdi. Serçeköy’lü arkadaşımız bir buçuk yıl önce köyde bulunan bu okuldan bahsetti, fakat o günlerde böyle bir projenin hayata geçmesi söz konusu değildi. Çünkü o dönem, halkçı bir Efeler Belediyesi yoktu. Bugün halkçı olan Başkanımız Atay’a projemizi sunduktan sonra desteği ve katkıları ile birlikte ilgili müdürlüklerimiz ve ekiplerinin de çabalarıyla bugün Serçeköy Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz, tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.



Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise, gençlere teşekkür ederek, “Siyasal iktidarın ülkeyi yönettiği süreç içerisinde bizi yetiştiren öğretmenlerimizin, bize kattıkları değer yargılarının yok olacağı izlenimimiz vardı. Fakat bu kültür merkezinin halkımıza kazandırılması konusunda inançları ve umutları bitmemiş olan gençlerin olduğunu görmek beni çok ama çok mutlu etti. Kahvede oyun oynamak varken, bir değer katmak isteyen gençlerimiz; insanların yaşamlarının güzelleşmesi, kültüre olan ilgilerinin artması ve bilgiye olan özlemleri için bu kültür merkezinin yapılmasının daha doğru olduğuna inandılar. Başta Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilime, bu güzel projeye ön ayak olan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanımıza, CHP Efeler İlçe Başkanımıza ve Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili Serçeköylüler asıl size teşekkür ediyorum, siz olmazsanız başaramayız! Hiç endişe etmeyin, önümüzdeki beş yıl Efeler’de çok ama çok güzel günler bizleri bekliyor” şeklinde konuştu.



Açılışa Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, birim müdürleri, Serçeköy mahalle halkı, çok sayıda mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:42
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