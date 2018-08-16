Dolar son dakika! Dolar bugün ne oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar?

Dolarda hareketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 16 Ağustos Perşembe gününe 5,98927919 seviyesinde başladı.

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi? Yaşanan sert inişler çıkışlar tüm ilginin dolara dönmesine neden olurken, şimdi herkes dolar kurunun önümüzdeki dönemde nereye gideceğini merak ediyor. Son birkaç hafta rekor üstüne rekor kıran dolar Türkiye'nin karşı hamleleri sayesinde düşüşe geçti. 16 Ağustos Perşembe günü dolar 5,98927919 seviyesinde işlem görmekte.

DOLARIN YÜKSELİŞ VE İNİŞİ

Dolar / TL, pazartesi günü aksiyon planı kapsamında alınan önlemlerle 7 TL'nin üzerine başladığı haftaya 6 TL'nin altında devam ediyor. BDDK'nın swap işlemlerini özsermayenin yüzde 50'siyle sınırlaması ve ardından bu oranı yüzde 25'e çekmesi, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın serbest piyasa dinamiklerine bağlı kalınacağını belirterek gerekli tüm araçların kullanılacağını söylemesi, Merkez Bankası'nın likidite sağlayan döviz ve TL hamleleriyle piyasaların nefes almasına olanak sağladı. Dolar kuru dün itibarıyla bu gelişmelerin ışığında 5.90 seviyesine dek indi, euro 7.90'lara kadar çıktığı seviyeden 6.68'i gördü.

KATAR DOLARI FRENLEDİ

Rahip Brunson'un ev hapsinin kaldırılmasına yönelik itirazın reddedilmesiyle kurdaki aşağı yönlü hareket bir süreliğine terse döndü. Dolar / TL yeniden 6.10 - 6.20 bandına çıkarken euro da 7 seviyesinde dalgalandı ancak akşam saatlerinde piyasaları sevindiren iki haber daha geldi. Dolar / TL sabah saatlerinde 5.98 TL'den el değiştiriyor. Euro 6.82, sterlin ise 7.63 TL.

TÜRKİYE'NİN MİSİLLEMESİ ABD'NİN ZORUNA GİTMİŞ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Türkiye'ye getirdiği ilave çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin "ABD'nin ulusal güvenliğine" binaen getirildiğini, ancak Türkiye'nin ABD'ye karşı getirdiği son ilave gümrük vergilerinin ise "misilleme" olduğunu savundu. "Türkiye'nin son misilleme kararını desteklemiyoruz." diyen Sanders, Türkiye'nin getirdiği son gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu ve yanlış istikamette atılmış bir adım olduğunu iddia etti.

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