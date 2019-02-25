Serbest harita mühendislerinden ’LİHKAB modeli’ne tepki

Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları tarafından yapılan açıklamada, Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları (LİHKAB) modeline tepki gösterildi. Açıklamayla, başka hiçbir mühendislik disiplininde yer almayan ’lisanslı mühendis’ vasfının ortadan kaldırılması talep edildi.

Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları (LİHKAB) modeline tepki gösterildi. Açıklamada, "Biz Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Büroları sahibi mühendisleri (SHKM) bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmış, sesimizi sizlerin aracılığı ile duyurmaya mecbur etmiştir. 2005 yılında çıkan kanundan beri, defalarca iptal edilip tekrar edilen sınavlar, ardı ardına yapılan değişiklikler, tutarsız talimatlar, genelgeler derken, kamu yararı değil sadece LİHKAB işletmelerinin ciro hesabına dayalı yapılan hesapları dayanak alarak en son yayınlanan kadro dağılımı cetveli ile LİHKAB kaosu daha da içinden çıkılamaz hale getirilmiştir. Gelişen teknolojiye, akla, mantığa, mühendislik biliminin hiçbir kriterine sığmayacak şekilde, şu an yürürlükte olan mevzuat gereği, onlarca ilde eğer isterlerse LİHKAB sahibi meslektaşlar ölene kadar hak sahipliğini devam ettirebilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çıkarılan yasanın detaylarına ilişkin bilgi verilerek, "Bu yasa ile mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkı sağlaması niyetiyle kurulan LİHKAB sistemi, ardı ardına yapılan, iptal edilen sınavlarla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) işleyişi yönetememesi, yayımladığı genelge ve talimatlar ile sektörümüzü ve mesleğimizi sakatlayan bir şekle dönüşmüş, serbest piyasa koşulları içinde, TKGM tarafından teknik ve idari anlamda denetlenemez hale gelmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün, kurumsal anlamdaki bu savrukluğu, bizleri yok sayan tutumu, en az lisans düzeyinde diploma sahibi, önemli bir kısmı yüksek lisans mezunu meslektaşlar olarak biz SHKM’lerin, tapu tesciline yönelik vatandaşımızın talebine bağlı, yetkimiz olan işlerde de toplum nezdinde yeterliliği olmayan, eksik bilgi ve donanımlı, bir meslek kesimi şeklinde algılanmamıza sebep olmaktadır. Bu başıbozukluktan güç alan LİHKAB’lar, yasal mevzuattaki boşluk sebebiyle, bulundukları il/ilçelerde kadastro teknik hizmetleri yapmak amacıyla kamudan devraldıkları yetkileri suistimal ederek, tekelleşme ve haksız rekabetle, kısıtlandıkları iş kalemlerinden çıkmak için kullanmış, gerek farklı mühendislik/müşavirlik hizmetleri, gerekse diğer ticari faaliyetlerine kaynak haline dönüştürmüşlerdir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kadastro müdürlüklerinin yükünü alması hedeflenen LİHKAB modeli, tam tersine uygulamada kadastro kontrol mühendislerinin yükünü almaktan çok, kontrol yükünü arttırmış, bazı bölgelerde tekel konumda tanzim ettikleri iş ve işlem dosyalarını Kontrol Mühendisi meslektaşlarımıza dayatma haline dönüşmüştür. Tüm bu sebeplerle, serbest harita mühendislik hizmetini, memleketin her yerinde kurduğu büro/şirketiyle, yasal ticari kayıt ve vergi mevzuatı çerçevesinde, meslek odasına tescilli, serbest piyasa koşullarının getirdiği rekabet yükü altında vermekte olan 3000 e yakın SHKM, mesleğini icra edememe noktasına gelmiştir. TKGM eliyle, Kamusal yetkiyi devralarak rekabet edilemez ticarethanelere dönüşen, kamu yararı değil, işletmenin yeterli kazanç sağlayamayacağı sebebiyle 20 ilde hiç açılmayan 61 ilde 227 adet LİHKAB işletme sahibi meslektaş ile üniversite lisans diploması ile serbest piyasa şartlarında 81 il ve ilçelerinde faal 3000 adet büro/şirket sahibi meslektaş arasında, yaşanan iş ve işlem çatışmaları sebebiyle çözülemez sorunlar ortaya çıkmıştır."

Yüzlerce SHKM tarafından, çığ gibi büyüyen tepkileri aktarabilmek adına dilekçeler yazıldığı belirtilerek, "Bu çarpık haliyle, yanlışlıklar ve adaletsizlikler içinde yürüyen LİHKAB sistemini anlatan dilekçeler yazılmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, meslek odamız kanalıyla ve şahsi olarak defalarca yaptığımız bu başvurular, duyarsızca ve yanlış bilgilendirmeler ile savuşturulmuş, haksız ve adaletsiz bir şekilde sınırlandırılmış alanlarının dışında iş ve işlemler ile LİHKAB’ların ticari faaliyetleri devam ettirilmiştir. Dört yıllık lisans düzeyinde aldığı eğitim sonucu, aldıkları harita ve kadastro mühendisi diplomaları ile, özel sektörde hizmet veren meslektaşlar, ilave lisans ile kamusal yetkiyle mühendislik hizmeti veren ayrıcalıklı bir kesim oluşturulması sonucunda, sosyal anlamda da mağduriyetler yaşamaktadır. Kadastro teknik hizmetleri, bizlere aldığımız üniversite lisans eğitimimizde verilen bilgilerle kolayca yapılabilecek düzeyde, önceki dönemde yine üniversite lisans diplomasına sahip kadastro çalışanı mühendis meslektaşlarımızca verilen teknik hizmetlerdir. Gelinen noktada, gerek kamu gerek özel sektör, tüm meslek camiamızın ortaklaştığı çözüm olan yasa değişikliği talebimiz kaçınılmaz hale gelmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bu yasa değişikliği ile, ülkemizin lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerinden mezun olan, belli net ve keskin kriterleri taşıyan tüm harita mühendislerine, kadastro teknik hizmetlerini yapabilme yetkisinin verilmesini, serbest piyasa koşullarının gereği eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesini, yaratılan ayrıcalıklı zümrenin adil olmayan şekilde ticari faaliyet yürütmesine engel olunmasını, başka hiçbir mühendislik disiplininde yer almayan ’lisanslı mühendis’ vasfının ortadan kaldırılmasını, mesleğimizin diplomasını aldığımız, bitirdiğimiz üniversite lisans eğitimimizde okullarımızdan hocalarımızdan zaten edindiğimiz en temel bilgilerin uygulandığı talebe bağlı iş ve işlemlerle ilgili, ’kadastro yetkinlik’ sıfatının devreye sokulmasını, bu sıfatın herhangi bir sınav olmaksızın, net ve şekilde belirlenmiş mesleki, teknik ve etik anlamda kriterlere ve kurallara göre yeterliliğini ispat eden tüm meslektaşlarımıza sağlanmasını, talep etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.