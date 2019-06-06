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Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın eşi denizde kayboldu iddiası

Çanakkale’den Bozcaada’ya botla giden 2 vatandaş, dönüş yolunda kayboldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 05:50
Serbest dalış şampiyonu Derya Can’ın eşi denizde kayboldu iddiası

Çanakkale’den Bozcaada’ya botla giden 2 vatandaş, dönüş yolunda kayboldu. İhbarı alan sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Kaybolan vatandaşlardan birinin, serbest dalış alanında5 dünya rekoru ve 40’tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can’ın eşi Tayfun Göçen olduğu iddia edildi.


Serbest dalış şampiyonu, 5 dünya rekoru ve 40’tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can’ın eşi Tayfun Göçen iddiaya göre botla açılarak bir arkadaşıyla Bozcaada’ya gitti. Göçen ve arkadaşı21.00 sularında Bozcaada’dan dönüş yolu için harekete geçti. Bozcaada’dan hareket ettikten sonra bir daha haber alınamayınca sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verildi.Kayıp ihbarını alan sahil güvenlik ve deniz polisleri harekete geçti. Çanakkale Boğazı ile Bozcaada hattında arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 05:50
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