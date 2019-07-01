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Seramiksan'dan ıslak zeminler için ürün önerisi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
Seramiksan'dan ıslak zeminler için ürün önerisi

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın koleksiyonunda yer alan New Travertin ve Aqua serileri, havuz, ve SPA gibi ıslak zeminlerde kullanım avantajı sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, ıslak zeminlerde kullanım avantajı sunan ve koleksiyonunda yer alan New Travertin ve Aqua serilerini öneriyor.

New Travertin serisi; traverten mermerinin doğallığını, rölyefli yüzeyi ve dokusuyla mekanlara taşıyor. Kaydırmaz seçeneği de bulunan seri, 33x66 santimetre ebadı ile ıslak alanlarda, havuz kenarı ve bahçelerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Aqua serisi ise mavi rengin dinlendirici etkisini suyun enerjisiyle birleştiriyor. 30x60 santimetre ebadında üretilen seri, havuz içerisinde hijyenik ve canlı bir görünüm sunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
  1. Seramiksan

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