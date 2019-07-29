Seramiksan'dan endüstriyel zeminler için "Antiasit Serisi"

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, endüstriyel ve ticari alanlar için Antiasit Serisi'ni geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endüstriyel ve ticari alanlar için geliştirilen Antiasit Serisi, asitlere karşı dayanım ve bakteri üremesini engelleyen yüzeye sahip bulunuyor.

Antiasit Serisi, yüksek düzeyde hijyen standartlarının gerekli olduğu gıda sanayi, hastaneler, ticari mutfaklar, kimyasal etkilerin yoğun olduğu tekstil, boya, ilaç ve otomotiv gibi üretim tesislerinin yanı sıra yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu havalimanı, alışveriş merkezi gibi ağır yüklere karşı dayanım gerektiren zeminlerde fark yaratmayı amaçlıyor.

Seri, teknik porselen yapısıyla her türlü aşınmaya karşı ekstra dayanıklılık sunuyor.

