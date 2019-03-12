0553 313 94 23

Seramiksan, vitrifiye grubunu ISH Frankfurt 2019 Fuarı'nda sergiliyor

Seramiksan, ISH Frankfurt 2019 Fuarı’nda vitrifiye serileri ile damga vuruyor

12 Mart 2019 Salı 14:29
Seramiksan, vitrifiye grubunu ISH Frankfurt 2019 Fuarı'nda sergiliyor

İSTANBUL (AA) - Seramiksan'ın Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleşen ISH 2019'da sunduğu vitrifiye serileri beğeni topluyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Unicera Fuarı’nda 2019 koleksiyonunu sunmasının hemen ardından katıldığı ISH Frankfurt 2019 Fuarı’nda da vitrifiye serileriyle damga vuruyor.

Modern vitrifiye üretim tesisinde üretilen Seramiksan'ın farklı renk ve modeldeki vitrifiye grubu, fuarda sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Seramiksan vitrifiye grubunda yer alan su tasarrufu sağlayan ürünleri, kanalsız rimless klozetleri ve farklı modellerdeki lavaboları fuarda sergilenenler arasında yer alıyor. Vitrifiye grubunda yer alan 2,5-4 litre su ile fonksiyon yapan yeni oval ve kare takımları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Dün başlayan ve 15 Mart Cuma günü son bulacak ISH 2019 fuarında Seramiksan, Hol 3-C61’de yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:29
  1. Seramiksan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler"
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza..
    2. Büyükşehir’in CBS uygulamaları
    3. Cumhur İttifakına davul zurnalı..
    4. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    5. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    6. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    7. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    8. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    9. Kozalar oyunuyla büyülediler
    10. TDV KAGEM’İslam, Kadın ve Hayat’..
    11. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
    12. Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen..
    13. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi..
    14. Fatsa’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
    15. Marmaris’te kahvenin hatırı da değeri..
    16. Okullararası Spor Tırmanışı..
    17. Antalya’da şüpheli ölüm
    18. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    19. Kardeşlik turnuvasında “birliktelik”..
    20. Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur..
    21. Trabzonspor'dan flaş Sosa kararı!..
    22. Bingöl’de boş benzin tankı patladı: 1..
    23. ’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede..
    24. Bakan Kurum, Fransa'da fuar açılışına..
    25. UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik
    26. Gürşat Kale mahalle istişare..
    27. Mehmet Akif Ersoy anıldı
    28. İstiklal Marşı'nı okuyan Japon öğrenci..
    29. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    30. Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşuyor
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü