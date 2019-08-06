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Seramiksan New Alaska Serisi tasarladı

Seramiksan, Alaska mermerinin doğal dokusundan esinlenerek tasarladığı New Alaska Serisi, ışıltılı Groovy dekoruyla yaşam alanlarında zengin tasarım seçeneği sunuyor

06 Ağustos 2019 Salı 12:15
Seramiksan New Alaska Serisi tasarladı

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, bu yılın yükselen trendi olan mermerin, damarlı görünümü ve çarpıcı renkleriyle iç mimarinin göz alıcı malzemesi olarak ön plana çıktığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seramiksan, Alaska mermerinin doğal dokusundan esinlenerek tasarladığı New Alaska Serisi, ışıltılı Groovy dekoruyla yaşam alanlarında zengin tasarım seçeneği sunuyor.

New Alaska Serisi, akışkan mermer damarları ile stil sahibi banyolar yaratıyor. 60x120 ve 60x60 cm ebatlarında, porselen karo olarak üretilen seri büyük ebat avantajı ve daha az derz kullanımı ile mekanlarda bütünlük hissi oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:15
  1. Seramiksan

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