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Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor

14 Haziran 2019 Cuma 16:44
Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor

ARTVİN (AA) - Koşulsuz müşteri memnuniyeti kalitesiyle bayi ağını genişletmeye devam eden Seramiksan'ın Karadeniz’deki 14. bayisi "Yalçınlar Yapı Market" Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçedeki Sundura Mahallesi Hopa- Artvin Karayolu üzerinde bin metrekare kapalı, bin metrekare de açık alana sahip mağazada estetik ve tasarımı bir araya getiren seramik ve vitrifiye ürünler müşteriyle buluşturulacak.

Açılış programında konuşan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi işletme sahibine kutlayarak bu tarz işletmelerin Hopa'nın gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İlçe Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat da inşaat sektörüne yönelik yapılan bu yatırımın ilçedeki önemli bir ihtiyacı giderdiğini söyledi.

Canpolat, "İnşallah bu güzel işletme en yakın zamanda bölgemize hatta çevre ülkelere ihracat yapacak düzeye gelecektir. Hem istihdam, hem ekonomik kazanım anlamında, ilçemize, ülkemize böyle yatırımlar yapması ve inşaat sektöründe insanlara kaliteli hizmetin sunması nedeniyle girişimcilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar da yaptığı konuşmada Seramiksan’ın Karadeniz’deki 14. mağazası olan Yalçınlar Yapı Market'in açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Çağlar, Türkiye genelinde 226 satış noktasına sahip olduklarını ifade ederek "Yatırımcımız Zekeriya Yalçın ve kardeşlerine teşekkür ediyorum. Mağazamızın Hopa ve bölgeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Anadolu’da bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazamızla ürünlerimizi müşterimizle buluşturacağımız için gururluyuz.Yalçınlar Yapı Market'e bol kazançlar diliyorum. Seramiksan olarak bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Seramiksan'ın 26 yıllık geçmişi olan bir şirket olduğunu kaydeden Çağlar, devamında "Türkiye genelinde 226 bayimiz var. Türkiye genelinde binin üzerinde tali satışımız var. Ürettiğimiz’in yüzde 40'ını yurt dışına ihraç ediyoruz. Yüzde 60'ını da iç pazara veriyoruz. Yer karosu, duvar karosu, sıvı porselen ve ıslak hacimlerde ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri üretiyoruz. Şuan yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gelecekte de ürün portföyümüzü daha da genişleterek dünyadaki en son trendlerle üretim yaparak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmalar sonra mağazanın açılışı yapılarak vatandaşlar mağazadaki ürünleri inceledi.



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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:44
  1. Artvin
  2. Seramiksan

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