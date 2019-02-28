Sera yatırımlarında tutar 5 milyon lira, asgari kapasite 25 dekar olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, öncelikli yatırım konuları arasında belirtilen sera yatırımlarında yatırım tutarının 5 milyon TL ve asgari kapasitenin 25 dekar olarak belirlendiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012/3305 sayılı yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair 798 sayılı karara ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu kararda yapılan değişiklik ile ülkemiz seracılık üretiminde doğal afet, sel gibi riskler dolayısıyla yaşanabilecek gıda arzı güvenliği sorunlarını önlemek ve dolayısıyla tarımsal ürünlerde meydana gelebilecek ani fiyat artışlarını veya fiyat dalgalanmalarını en aza indirmek amacıyla sera yatırımlarının teşvik edilmesi için belirlenen kriterler revize edilmiştir. Bu çerçevede öncelikli yatırım konuları arasında belirtilen sera yatırımlarında yatırım tutarı 5 milyon TL ve asgari kapasite 25 dekar olarak belirlenmiştir. Yine bölgesel kapsamda desteklenen sera yatırımlarında da kapasiteler revize edilmiş ve 1. ve 2. bölgelerde 40 dekar olan kapasite şartı 20 dekar, 3. bölgede 20 dekar olan kapasite 10 dekar olarak değiştirilmiştir. Ayrıca öncelikli yatırımlar kapsamında yer alan sosyal hizmet yatırımlarının asgari 5 milyon TL tutarında olması ve 100 kişilik kapasiteyi sağlaması halinde sağlık turizmine dönük olup olmadığına bakılmaksızın desteklenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Diğer taraftan değişikliğe uğrayan hükümlere göre dokuma yatırımlarında kapasite artırıcı mahiyetteki yatırımlar 5 milyon TL’nin üzerinde olması şartıyla sadece genel teşvik sisteminden ve modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanmakta iken, yapılan düzenleme ile yatırım cinsi farkı olmaksızın gerçekleştirilecek dokuma yatırımlarının İstanbul ili hariç olmak üzere kararda belirtilen asgari yatırım tutarının karşılanması şartıyla (1’inci ve 2’nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6’ncı bölgede asgari 500 bin TL) bölgesel olarak desteklenmesi sağlanmış, bu tür yatırımların daha avantajlı destek oran ve sürelerinden yararlanması imkanı getirilmiştir. Bunun yanında dokuma yatırımlarında genel teşvik sisteminden yararlanmak için aranan asgari yatırım tutarları düşürülmüştür. Söz konusu değişikliklerle lehe gelen hükümler şimdiye kadar düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış tüm teşvik belgelerine uygulanabilecektir.”

“Söz konusu düzenlemelere ilave olarak 18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Ocak 2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanun’un 20’inci maddesi çerçevesinde ülkemiz ekonomisinde yarattığı katma değer, ihracat ve istihdam açısından önemli bir yere sahip olan imalat sanayiine yönelik yatırımlara ivme kazandırılması amacıyla 2017, 2018 ve ilave olarak 2019 yıllarında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için tüm yatırımlarda KDV iadesi öngörülmüştür” denilen açıklamada, “Diğer taraftan aynı Kanun’un 43’üncü maddesi çerçevesinde vergi indirimi desteğinde uygulanan yatırıma katkı oranları ile vergi indirim oranları ve yatırım döneminde kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının oranı artırılmıştır. Yatırımcılar üzerinde KDV yükünün azaltılarak KDV alacağının tekrar finansman olarak yatırım döneminde kullanılmasının sağlanması yoluyla yatırım sürelerinin makul seviyelere çekilmesi ve vergi indirimi desteğinin etkinliğinin artırılarak yatırımcılarımıza ilave finansman kaynağı yaratılmasının amaçlandığı bu düzenlemeye yatırımlara ivme kazandırmak için 2019 yılının sonuna kadar devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.