Sera Gölü yerli ve yabancı turistleri bekliyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon'un Uzungöl'den sonra doğal güzellikleri ile öne çıkan Sera Gölü'nün, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından bölgenin uğrak noktalarından biri durumuna geldiğini bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesinin turizm sektörü açısından geliştiğini belirtti.

İlçe sınırları içerisinde yer alan Sera Gölü'nün, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950'de Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştuğunu anımsatan Ekim, başta Akçaabat olmak üzere bölge için en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen ve il merkezine 12 kilometre mesafede yer alan gölün, pek çok turisti kendine hayran bıraktığını vurguladı.

Ekim, Sera Gölü'nün yerli ve yabancı turistleringözdesi haline geldiğini, özellikle Arap turistlerin yeşile olanhayranlığını tam anlamıyla karşılayan gölün gezilip görülmesi gereken yerlerden biri olarak önplana çıktığını ifade etti.

Bölgedeki turistik tesislerin de turistlerin ihtiyaçlarına cevap verir vaziyette olduğuna dikkati çeken Ekim, ıslah çalışmaları devam eden doğa harikası Sera Gölü'nde ziyaretçi sayısını artırmak için Akçaabat Belediyesinin çeşitli projeler geliştirdiğini kaydetti.

Ekim, bölge için turizmin öncelikli sektör olduğuna işaret ederek, turizmin geliştirilmesiyle bölgenin gençlerine de kısa zamanda iş imkanı sağlanacağını belirtti.

Trabzon'un Uzungöl'den sonra doğal güzellikleriyle öne çıkan SeraGölü'nün, eşsiz manzarası ve ulaşım kolaylığı bakımından bölgenin uğrak noktalarından biridurumuna geldiğine vurgu yapan Ekim, şunları kaydetti:

"Yöremizin insanları ile birlikte Körfez ülkelerinden gelenler burayı çokbeğenmektedir. İlave düzenlemelerle daha kapsamlı hale getirilebilecektir. Sahile 5-6 kilometre mesafede, yaklaşık 670 metre rakımda bulunan Ayana Tepesi, SeraGölü yamaçları üzerinde adeta doğal bir seyir terasıdır. Belediye Başkanlığımızca AyanaTepesi mevkisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, dağ kızağı hattı, piknik ve kamp alanları, seyirterasları, oryantiring sporu için düzenlemeler ve turistik tesisler yapılması için planlamaçalışmaları devam etmektedir."



