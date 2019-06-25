0553 313 94 23

Sera alev alev yandı, zarar 4 milyon TL

İzmir’in Dikili ilçesinde domates yetiştirilen bir sera alev alev yanarken, zararın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

25 Haziran 2019 Salı 19:15
Sera alev alev yandı, zarar 4 milyon TL

İzmir’in Dikili ilçesinde domates yetiştirilen bir sera alev alev yanarken, zararın yaklaşık 4 milyon TL olduğu öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi’nde domates yetiştirilen bir serada yangın çıktı. Depolama ve paketleme bölümünde çıkan yangın, bir anda her yeri sardı. Yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatler süren yangına çevre ilçelerden itfaiye ve ek su tankerleri desteği verildi. Bergama, Aliağa ve Menemen’den olmak üzere toplamda 6 itfaiye aracı ve İZSU’ya bağlı 8 su tankeri ile yangını kontrol altına aldı. 8 saat süren söndürme çalışmalarının ardından ortaya çıkan manzara hasarın boyutunu gözler önüne serdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda zararın 4 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 19:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da
    1. Ufuk Sarıca resmen Pınar Karşıyaka’da
    2. Mahkemeden Osman Kavala'nın..
    3. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    4. Datça’da kaza: 3 yaralı
    5. İlk kez vali gören vatandaş..
    6. Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi..
    7. Gezi olayları davasında Osman..
    8. Tarsus Üniversitesi 2019 taban..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik..
    10. Bitlis merkezli ’göçmen kaçakçılığı’..
    11. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Milli irade..
    12. İTB'den Rusya pazarını "etkin..
    13. Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden..
    14. Kırkpınar'ın favorileri yine altın..
    15. Eskişehirspor’dan puan silme cezasına..
    16. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biraz..
    17. Otobüste muavinin kız çocuğunu taciz..
    18. AK Parti'den Çipras'ın tehdidine sert..
    19. Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden..
    20. Başkan Erdoğan'dan Yeni Askerlik..
    21. Dev anlaşma tamam! İşte Neymar'ın yeni..
    22. Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    23. Muş'ta korkutan deprem
    24. AK Parti MYK Toplantısı
    25. Sinop Üniversitesi taban puanları 2019..
    26. Rusya'dan dikkat çeken S-500 açıklaması
    27. İngiltere, Suudi Arabistan ve..
    28. Satın aldığı dairelerden birini teslim..
    29. İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı..
    30. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı