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"Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz"- "Bizlerin birliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere, nifak odaklarına, şer cephelerine hiçbir zaman Rabbim fırsat vermesin"

25 Mart 2019 Pazartesi 00:02
"Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz"

KIRIKKALE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Hacılar beldesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin olduğunu, ülkenin kalkınmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bunlara inat 31 Mart akşamına kadar çok çalışacağız. Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz inşallah. Ciddi bir Osmanlı tokadı atacağız inşallah. 6 günümüz var. 6 gün boyunca çok çalışacağız. Bir hafta daha çalışacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Gönlümüzü herkese açacağız. Gönüller kuracağız. Millete efendi değil, güçlü bir destekle başkanımızı seçeceğiz. Ülkemizin düşmanları her yerde var. Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz."

Kasapoğlu, daha sonra Karakeçili ilçesinde düzenlenen mitinge de katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada ise Karakeçili insanının yiğitliğini, mertliğini tüm dünyanın bildiğini söyledi.

AK Parti'nin kadrolarının millete efendi değil hizmetkar olmak için görevlere geldiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah hizmetkar olma anlayışıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyeler olarak gece gündüz demeden, dur durak bilmeden üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve yarınlarımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa onu yapacağız inşallah. Türkiye her zaman birileri için engel olmuştur, tehdit olmuştur şer odakları için. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu onların hiçbir zaman hoşuna gitmedi. Her zaman onu tökezletmeye, durdurmaya, engellemeye ve yok etmeye çalıştılar. Ancak bu aziz, mert ve asil millet her zaman milli iradenin yanında yer aldı."

Bakan Kasapoğlu, belediye seçimlerinin yanında daha da önemli bir mesaj vereceklerini ifade etti.

Tüm şer odaklarına 31 Mart'ta cevap vereceklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz 'dünya 5'ten büyüktür' diyeceğiz. Yine 'bu bayrak inmez, bu ezan dinmez' diyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla ne kadar güçlü bir destek verirsek bu söylemlerimizi tüm dünya o kadar güçlü duyacak. İşte bu yüzden 31 Mart gününe kadar dur durak bilmeden çalışmamız lazım. 31 Mart gününe kadar bu desteğimizi dünyaya ve şer odaklarına karşı bu duruşumuzu güçlü haykırmak için çok çalışmamız lazım. Bu güçlü yürüyüşü, güçlü bir seda ile 31 Mart günü tüm dünyaya, milli iradeden yana olan ve şer cephelere karşı olan duruşunuzu gür bir nida ile haykırmaya var mısınız? Bizlerin birliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere, nifak odaklarına, şer cephelerine hiçbir zaman Rabbim fırsat vermesin."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:02
  1. Bakan Kasapoğlu
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Kırıkkale

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