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Şer cephesi ittifakı gözlüyor

FETÖ ve Kandil’in başını çektiği şer cephesi, dört gözle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kurulacak ittifakı bekliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 08:34
Şer cephesi ittifakı gözlüyor

 CHP’nin seçime girme yeterliliğine sahip olması için İYİ Parti’ye 15 milletvekilini ‘emanet vermesi’ terör örgütlerinde bayram havası oluşturdu. FETÖ’nün firari kalemşorları, sosyal medya üzerinden sevincini dile getirdi. Onlardan biri olan Tuncay Opçin, “Biraz cesaret bütün hesapları alt üst etmeye yetiyor. CHP’nin hamlesi muhalefete can suyu oldu” diye yazdı. Tarık Toros da “Muhalefet dört seneyi geçti. İlk defa aklı başında bir adım attı. İYİ Parti hamlesi dışında başkanlık için çok daha adaya şans tanımalı” ifadelerini kullandı. Ardından koroya terör örgütü PKK’nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan dâhil oldu. Kalkan, HDP’nin de ittifak içerisinde yer alması çağrısında bulundu ve Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının kendilerinin sonunu getireceğini söyledi. Saadet Partisinin Abdullah Gül’ü aday göstermek için yaptığı hamleler de FETÖ’de sevinçle karşılandı. Firari Adem Yavuz Arslan “Gül, Erdoğan karşısında sahaya inmeli. Başbuğ, Kesici ve Büyükerşen’in hiçbir anlamı yok” diye akıl vermeye çalıştı. 15 Temmuz’dan sonra yurt dışına kaçan Ergun Babahan da şartların Abdullah Gül’ün adaylığı için müsait olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:34
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