Sepette yolculuk yürekleri ağza getirdi
Adıyaman’da, bir motosiklete bağlanan sepette yolculuk yapan kişi görenleri korkuttu.04 Mart 2019 Pazartesi 12:16
Adıyaman’da, bir motosiklete bağlanan sepette yolculuk yapan kişi görenleri korkuttu.
Kent merkezinde seyir halinde olan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin arkasına bağlanan sepet içerisindeki kişinin tehlikeli yolculuğu amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yoğun trafiğin olduğu 2. Çevre Yolu üzerinde seyreden motosiklete bağlanan sepette yolculuk eden vatandaş, tehlikeye aldırış etmeden yolculuğunu sürdürdü.
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