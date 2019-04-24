Sepetli motosiklet takla attı: 1 ölü Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan sepetli motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan sepetli motosikletin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Çağlayancerit İlçesi Aksu Mahallesi-Erinci Küme evleri bölgesinde sepetli motosikletiyle evine seyir halinde olan Mehmet Çokak (66), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kullandığı motosikletinin altında kalan Mehmet Çokak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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