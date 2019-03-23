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Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6 metreden aşağı düştü

Bingöl’de 2 Fırat EDAŞ çalışanı bakım onarım çalışmaları yaptığı sırada vincin sepetinin ters dönmesi sonucu 6 metre yükseklikten başka bir çalışanın üzerine düştü.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:46
Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6 metreden aşağı düştü

Bingöl’de 2 Fırat EDAŞ çalışanı bakım onarım çalışmaları yaptığı sırada vincin sepetinin ters dönmesi sonucu 6 metre yükseklikten başka bir çalışanın üzerine düştü. Olayda yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.


Olay, Merkez Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ çalışanları, bakım onarım yapmak için sepetli vinçle direğine çıktı. Bu sırada vincin sepetinin ters dönmesiyle sepette bulunan 2 işçi, 6 metre yükseklikten başka bir çalışanın üzerine düştü. Olayda 3 işçi de yaralandı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. 2 işçi Bingöl Devlet Hastanesine, 1 işçi ise Elazığ Medical Park Hastanesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:46
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