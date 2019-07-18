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Sepaş Enerji, özel çocukları İstanbul’da ağırladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören 200 özel yetenekli çocuk, Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde ağırlandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
Sepaş Enerji, özel çocukları İstanbul’da ağırladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde eğitim gören 200 özel yetenekli çocuk, Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde ağırlandı.


Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, kültürel ve sportif faaliyetlerle insanları buluşturmaya devam ediyor.Sepaş Enerji, yeteneklerine uygun alanlarda ücretsiz eğitim desteği veren Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden 200 özel çocuğu, bu yıl 5. yaşını kutlayan Çocuklar Ülkesi KidZania’da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde ağırladı. Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’ni ziyaret eden 200 çocuk, enerji tasarruf Uzmanı olurken günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini ve enerji tasarrufu hakkında püf noktaları öğrendi.


Enerjinin üretiminden kullanıcılara kadarki yolculuğu görme fırsatı yakalayan çocuklarla bir araya gelen Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan elektriğin üretimini görmeleri, enerjinin evlere nasıl dağıldığını öğrenmeleri, karbon ayak izi hakkında bilgilenmeleri çok değerli. Sepaş Enerji olarak buna aracı olduğumuz ve Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden gelen 200 öğrenciye ev sahipliği yaptığımız için büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:55
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