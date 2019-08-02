0553 313 94 23

Sepaş Enerji Capital 500 arasındam ilk 100’e girdi

Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi’ arasında ilk 100’e girdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:13
Sepaş Enerji Capital 500 arasındam ilk 100’e girdi

Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi’ arasında ilk 100’e girdi.


Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon elektrik kullanıcısına tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından 21 yıldır düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında bir kez daha yer alma başarısını gösterdi. Sepaş Enerji, Türkiye’nin dev şirketlerinin sıralandığı listeye, 2018 yılında gerçekleştirdiği 3 milyon 830 bin 145 TL’lik ciroyla 94’üncü sıradan girdi. Geçtiğimiz yıl 98. sırada yer alan yüzde 36’lık ciro artışı ile 94. sırada yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuran kursu öğrencilerinden özel gereksinimli yaşıtlarına anlamlı ziyaret
    1. Kuran kursu öğrencilerinden özel..
    2. Sözcü Aksoy: "ABD ile ortak bir..
    3. Kayalıktan düşen kişi yaralandı
    4. Başkan Aktaş izcilik kampında
    5. Ayhan, "Kadınlar toplumun..
    6. Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    7. DÜBİT yedi yılda 40 bn analiz yaptı
    8. 3D Tasarım ve Üretim Atölyesi 10‘da
    9. Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o..
    10. Yüzücüler İstanbul'da yarışacak
    11. Robotik’te Türkiye’yi temsil edecekler
    12. Ulaştırma Bakanlığından İstanbul..
    13. Dışişleri Sözcüsü Aksoy:"Suriye’de..
    14. Bakan Temmuz ayı ihracat rakamlarını..
    15. Kayıtlı İhracatçı Sistemi'nin..
    16. Denizlispor transferde hız kesmiyor
    17. Sözcü Aksoy:"Tutumumuz açık,..
    18. Konyaaltı Belediyesinden kasaplara..
    19. TÜRKÖK bin 374 kişiye yaşam umudu oldu
    20. Su matarası ve terlik topuğundan..
    21. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    22. Çocuğa tekme atmıştı, o kişi yakalandı
    23. Türkiye'den ABD'ye rest: Tek başımıza..
    24. Kanala düşen otomobil sürücüsü..
    25. ABD Afganistan'dan binlerce askerini..
    26. Samsun’da 1784 endemik bitki türü..
    27. Sirkeli Höyüğü'nde tarih gün yüzüne..
    28. İSKİ Genel Müdürü kim oldu? İSKİ Genel..
    29. Ticaret Bakanlığı:" Temmuz ayında..
    30. İnegöl’e Sağlık Bilimleri Fakültesi
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı