Sepaş Enerji, 2 bin 500 çocuğu sinema ile buluşturdu

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de yaz tatiline çıkan 2 bin 500 çocuğun ilk karne hediyesi Sepaş Enerji’den geldi. Sepaş Enerji tarafından bu yıl 4’ünsü düzenlenen ve gelenekselleşen Sepaş Enerji Karne Hediyesi kapsamında karnesini gösteren 2 bin 500 çocuğa ücretsiz sinema bileti verildi.

Faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki müşterileriyle hizmetlerinin yanı sıra sosyal projeleriyle de bir araya gelmeye önem gösteren Sepaş Enerji, Karne Hediyesi etkinliğinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdi. Kocaelili, Sakaryalı, Düzceli ve Bolulu çocukların ilk karne hediyesini veren Sepaş Enerji, 2 bin 500 çocuğa sinema bileti hediye etti. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte biletler kısa sürede tükendi. Kocaeli 41 Burda AVM, Sakarya Serdivan AVM, Bolu 14 Burda AVM ve Düzce Krem Park AVM’de kurulan Sepaş Enerji stantlarına uğrayarak karnesini gösteren her çocuğa sinema bileti verildi. Sinema biletini alan öğrenciler sinema biletlerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar hediye biletletlerde yazan (Gebzecenter, 14 Burda AVM, Sakarya Serdivan AVM ve 41 Burda AVM) Cinemaximumlarda gösterilen istedikleri herhangi bir çocuk filminde kullanabilecek.