Şentürk, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti Bayburt Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.

Bayburt Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret vesilesiyle Bayburt’ta yürütülen ulaşım projeleri, bu bağlamda Bayburt-Gümüşhane Havaalanı, Vauk ve Kop tünelleri ile şehir geçişi yol yapım çalışmaları hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Bayburt Group A.Ş. Başkan Vekili Ahmet Şentürk, Yönetim Kurulu Üyesi Alim Şentürk ile Bayram Şentürk ve Hikmet Şentürk de yer aldı.

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