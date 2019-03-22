0553 313 94 23

Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, üzerinden 52 yıl geçmiş, 'Bunu kabul edebiliriz' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil"- "O konuda (İnfaz Yasası'nda değişiklik) zaten verilmiş bir teklif var. Bu teklifin komisyonda ne zaman konuşulacağına komisyon başkanları karar verir. Seçime kadar meclisin toplanması ve görüşmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil"

22 Mart 2019 Cuma 15:14
Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, "İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, 'Üzerinden 52 yıl geçmiş, bunu kabul edebiliriz.' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil." dedi.

Cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kılan Şentop, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası sistemin dünya barışını sağlama konusunda yetersiz olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür." derken, sistemin yetersizliğini vurguladığını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Fakat bu sistemin bile kabul etmediği bir hususu bugün, 1981'de BM'nin Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararıyla İsrail'in Golan Tepelerinde işgalci olduğu, orasının ilhak kararını BM'nin tanımadığına dair, bunun hükümsüz olduğuna dair bir kararı var. Malumunuz ABD'nin veto yetkisi var ve bunu da ABD kullanmamış 1981'de. Böyle bir kararı bile tanımayan, tamamen keyfi, uluslararası hukuku hiçe sayan bir yaklaşımdı, bir ifadeydi.

Ben bunun sadece münferit görüşü olduğunu düşünmek istiyorum. Yoksa uluslararası toplumun, hukukun, kararına ve temel ilkelerine aykırı, keyfi ve hukuk tanımaz tavrının dünya barışına olumsuz etki edeceğini düşünüyorum. İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, 'Üzerinde 52 yıl geçmiş bunu kabul edebiliriz' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil."

İnfaz Yasası değişikliği ile ilgili de konuşan TBMM Başkanı Şentop, "Seçime kadar Meclis tatilde. Seçimden sonra çalışmalar başlar. O konuda zaten verilmiş bir teklif var. Bu teklifin komisyonda ne zaman konuşulacağına komisyon başkanları karar verir. Seçime kadar meclisin toplanması ve görüşmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:14
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Golan tepeleri
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
    1. Down Sendromlu Berkant hayaline kavuştu
    2. Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet..
    3. Yüce Karasu’da mitinge katıldı
    4. Deneyimli Kafeler her yerde
    5. Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman, hepsi..
    6. Aydın-İzmir otobanında trafik kazası:..
    7. SAÜ Diş Hekimliği fakültesi tanıtıldı
    8. Başkan adayı Mutlu Işıksu gençlik..
    9. Mevlüt Uysal: “Hizmet için uğraşanlar..
    10. Kahramanmaraş’ta kralların yiyeceği..
    11. Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf..
    12. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    13. Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize..
    15. Aşık Veysel türküleri ile anıldı
    16. Malatya’da zeminler bakıma alındı
    17. Memleket hasreti ahşap ustası yaptı
    18. Tiroid bezi hastalıkları nelerdir?
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    20. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
    21. Başkan Ataç deneyimli vatandaşlar ile..
    22. Bozyazı’da yaşlılar unutulmadı
    23. Atakum’un enerjisi artacak
    24. Tezgahlar istavrite kaldı
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti..
    26. Yahyalı’da Cumhur İttifakı Coşkusu
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi..
    28. TBMM Başkanı'ndan Trump’a ilginç..
    29. Manavgat’ta zincirleme kaza
    30. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde