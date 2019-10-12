TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Suriyeli sığınmacılara dair açıklama
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriyeli mültecilere dair kritik açıklamalarda bulundu.12 Ekim 2019 Cumartesi 10:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir." açıklamasında bulundu.
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