TBMM Başkanı Şentop'dan Enis Berberoğlu açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında hazırlanan fezlekeye dair açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışını gerçekleştiriyor.
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Şentop, CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki fezleke hakkında da konuştu. Şentop, "Açık bir hüküm yok süreci değerlendiriyoruz." dedi.