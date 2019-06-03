Şentop ve Kurtulmuş Kırklareli'nde cenazeye katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden AK Parti üyesi Kadir Doğan'ın Kırklareli'ndeki cenaze törenine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti üyesi Kadir Doğan'ın Kırklareli'ndeki cenaze törenine katıldı. Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan (55) için Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde tören düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Doğan'ın yakınlarına taziyelerini iletti. Şentop ve Kurtulmuş, kılınan cenaze namazının ardından cemaatle birlikte Doğan'ın tabutunu bir süre omuzlarında taşıdı. Geçmiş dönem AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevi de bulunan Doğan'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.





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