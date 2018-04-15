Sentetik zehir iki can aldı
Sinop’un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu.15 Nisan 2018 Pazar 14:17
Sinop’un Boyabat ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen 2 genç, bu sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu. Gece birlikte vakit geçirdikleri ve 3 kişi oldukları öğrenilen Karacaören’de ikamet eden Gökhan Öztürk (25) ile Yıldız Mahallesi’nde oturan İbrahim Çetinkaya (23) bu sabah evlerinde ölü bulundu. Ölen gençlerin üzerende sentetik uyuşturucu bulunduğu ileri sürüldü.
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