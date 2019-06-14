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Şensoy’dan “Hat Paylaştıkça Güzeldir” Projesi

’Gönül belediyeciliği’ sloganıyla çıktığı hizmet yolunda çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, sosyal sorumluluk projesi için kolları sıvadı.

14 Haziran 2019 Cuma 18:06
Şensoy’dan “Hat Paylaştıkça Güzeldir” Projesi

’Gönül belediyeciliği’ sloganıyla çıktığı hizmet yolunda çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, sosyal sorumluluk projesi için kolları sıvadı.


1956 Gerze yangınının ardından 63 yıl sonra ilk kez Ramazan ayında kurulan iftar çadırında şimdi de “Hayat, Paylaştıkça Güzeldir” sloganıyla ücretsiz paylaşım çadırı için çalışmalar başlattırdı.


Şensoy, “Hayat, paylaştıkça güzeldir. Mübarek Ramazan ayında soframızın bereketini paylaştığımız gibi, kullanmadığımız eşyaları da ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak adına Paylaşım Çadırı’nı faaliyete geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, kullanmadıkları temiz eşyaları, kitapları ve çocuk oyuncaklarını 153 Beyaz Masa Destek Birimi’ne getirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkıda bulunabilirler. Önümüzdeki günlerde hazırlıklarımızı tamamlayıp hizmete açacağımız Paylaşım Çadırımız hayırlara vesile olsun” dedi.


Şensoy, belediyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına kurmuş olduğu ‘Paylaşım Çadırı’na kullanılmayan temiz ve yıkanmış kıyafetleri, kitap ve oyuncakları, 153 Beyaz Masa Destek Birimi’ne getirerek katkıda bulunulabileceğini belirtti.


“Hayat, paylaştıkça güzeldir” diyen Belediye Başkanı Cevat Şensoy, “Belediyemiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına kurmuş olduğu Paylaşım Çadırı’na kullanmadığınız temiz ve yıkanmış kıyafetlerinizi, kitap ve oyuncaklarınızı, 153 Beyaz Masa Destek Birimi’ne getirerek katkıda bulunabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:06
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