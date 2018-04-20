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Fikret Orman: Şenol Hoca'nın başına koltuk atılmış!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'i ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

20 Nisan 2018 Cuma 00:04
Fikret Orman: Şenol Hoca'nın başına koltuk atılmış!

Fikret Orman, derbide yaşanan olayları değerlendirirken, Şenol Güneş'in durumu hakkında da bilgi verdi.

Orman, futbolcularının hakeme sorduktan sonra soyunma odasına girdiğini söylerken, "Türk sporu açısından üzücü bir gün. Bu derbi müsabakaları, özellikle Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gergin geçiyor. Bunun benzeri bizim stadımızda da oldu ama hiç böylesi olmadı. Bu bir güvenlik zafiyeti. Bunlar Fenerbahçe'nin içişleri falan, bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Biz oraya misafir olarak gittik. Oyuncularımız olay olduktan sonra hakeme 'İçeri girebilir miyiz?' diye soruyor. Onun üzerine içeri giriyorlar. Zaten futbol takımının teknik direktörünün başına koltuk atılmış, bende görüntüleri de var. O dakikadan sonra futbol oynanması mümkün değil. Bunun talimatları da açık. Daha sonra oradaki özel güvenlik oyuncularımıza saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Bu olayların üzücü olduğunu söyleyen Fikret Orman, ''Ligde de güzel bir yarışma var. Bu yarışmanın zevkini çıkaracağımıza bu olaylarla futboldan soğutulmaya başlanıyor. En problemli kulüplerden biri bizdik ama artık bizde böyle şeyler olmuyor'' dedi.

Bir muhabirin 'Fenerbahçe'den kimse aradı mı?' sorusuna Fikret Orman, ''Hayır, Fenerbahçe'den kimse aramadı'' yanıtını verdi.

"AFRİN'E GİTMİYORUZ, MAÇ YAPIYORUZ"

''Burası bir hastane. Burada birçok insan, canıyla uğraşanlar da var. Taraftarımız lütfen buraya gelmesin, hocamız iyi.''

''Ben hukuken ne olacağını bilmiyorum ama federasyon talimatlar gereği neyse onu yapacaklardır. Yorum yapmayayım, kararı futbol federasyonu verecektir.''

"Bir polemik konusu, kavga yaratmak istemiyorum. Biz olabildiğinde iyi şekilde kulübümüzü temsil etmeye çalışıyoruz. Bu camialar yüzyıllardır var, yüzyıllardır bu maçlar oynanıyor. Bu bir kan savaşı değil, biz Afrin'e de gitmiyoruz. Bir top oynanıyor burada."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 00:04
  1. Şenol Güneş
  2. şenol güneş kafası yarıldı
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Fikret Orman

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