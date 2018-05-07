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Şenol Güneş'ten istifa iddialarına yanıt: Taraftarımız git demeden gitmem!

Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Mukavelesiyle ilgili konuşan Şenol Güneş "Taraftarımız git demediği sürece buradan gitmem" ifadelerini kullandı

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:37
Şenol Güneş'ten istifa iddialarına yanıt: Taraftarımız git demeden gitmem!

Beşiktaş'la birlikte 100. lig maçına çıkacak olan Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalar yaptı. Mukavelesiyle ilgili konuşan Şenol Güneş "Taraftarımız git demediği sürece buradan gitmem" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş, maç öncesinde şunları söyledi:

"Bulunduğumuz yer bizi üzüyor. Taraftarlarımıza daha iyisini vermeyi istiyoruz. Oyuncularımız çalışıyor, yöneticilerimiz çalışıyor. Ortada bir sorumluluk varsa benimdir.

Benim 1 yıl daha mukavelem var. Sezon başında da böyle oyunlar vardı.

Sezon başında da yapıldı, şimdi de yapılıyor. Mukavele önemli değil. Taraftarlarımız git demedikçe buradan gitmem!"

"DALYA" DİYECEK!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başında Süper Lig'de 100. kez sahaya çıkıyor

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğüne 2015-2016 sezonunda getirilen Güneş, 3 sezonda 99 lig maçında sahada yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki bu karşılaşmalarda rakiplerine 66 kez skorda üstünlük sağlarken, 20 karşılaşmayı berabere tamamladı, 13 maçta ise mağlup oldu.

Şenol Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 92 gol gördü.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:37
  1. Kayseri
  2. Şenol Güneş
  3. Şenol Güneş beşiktaş
  4. Şenol Güneş istifa
  5. Şenol Güneş bırakıyor

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