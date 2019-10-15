Şenol Güneş Fransız muhabirin skandal sözlerine tokat gibi cevap verdi!

EURO 2020 Elemeleri'nin 8'inci haftasında A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Grubun diğer maçlarında ise İzlanda evinde Andorra'yı 2-0 yenerken, Arnavutluk da deplasmanda Moldova'ya 4 gol attı.

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, kritik deplasmandan 1 puanla ayrıldığımız maçın ardından, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımız özveriyle çalıştı"

Alınan sonuç ve oynanan oyundan memnun olan Şenol Güneş, oyuncularını övdü ve "Önce Allah'ıma şükrediyorum. Bütün oyuncularımız özveriyle çalışarak bugünlere geldi. Zor bir maçtı bizim için. Bizden daha iyi oynadılar doğru. Sorumluluğumuz çok ağır kolay değil. İlk yarıda orta sahamız topa sahip olamadı. İkinci yarı daha iyiydik ama yeterli değildik. İyi niyet ve gayretle alınan sonuç bize mesafe aldırdı. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum" dedi.

"Durumumuz garanti değil"

Fransa beraberliğine rağmen durumlarının garanti olmadığını belirten deneyimli hoca, ''Yarışta garanti durumda değiliz. Hep beraber tüm oyuncular, tüm Türkiye olarak bir sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Oyunculara da eksiklerini söyledim. Fransa taraftarını da çok beğendim. Olağanüstü destek verdiler. Bizim sayımız azdı ama kalitemiz çoktu. O kalabalığı bastırmak için uğraştık. Gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum, çok güzel bir destek verdiler" ifadelerini kullandı.

"Irkçılık ve terör ortamı herkesi rahatsız eder"

Bulgaristan-İngiltere maçında yaşanan olaylara da değinen Şenol Güneş,

"Refah, bir ülkeyle olmaz. Tüm ülkeler bunu yaşayabilmeli. Irk, dil, din ayrımının, terörün olduğu bir ortam herkesi rahatsız eder. Bizde bir söz vardır, 'komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir.' Keşke hiç böyle bir duruma maruz kalmasaydık. Bulgaristan-İngiltere maçında da keşke böyle durumlar yaşanmasaydı. Üzgünüm. Futbol birleştirici bir unsurdur. Bakın, burada hep birlikteyiz. İnşallah büyük takımlar, büyük devletler, büyük insanlar kendinden küçük gördükleri insanlara güzel örnek olurlar. İyinin ortaya çıkması için bir yarıştır futbol." dedi.

"Asker selamında art niyet aramak yanlış"

Şenol Güneş, Fransız muhabirin yönelttiği "Asker selamı sizin için normal ama bizim için şoke edici" tepkisine şu karşılığı verdi:

"Asker Selamı'nda kötü niyet aramak doğru değil. Askerlerimize sahip çıkmak için yapıyoruz. Askerlerimiz gitsin de birilerini öldürsün diye yapmıyoruz. Siyaset benim işim değil. Trump'a sorun, Macron'a sorun. Dünyayı yönetiyorlar. Ben takımı zor yönetiyorum."