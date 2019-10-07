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Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Abdullah Avcı çıkışı!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın bunalımda olduğunu savunan Milli Takım çalıştırıcısı Şenol Güneş, "Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 01:35
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Abdullah Avcı çıkışı!

Milli Takım'ın tecrübeli hocası, aynı zamanda Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Tivibu Spor'a konuştu.

Ünlü teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Abdullah Avcı şu an bunalımda"

Ben Beşiktaş'ın bağrından yetişen biri değilim. Dışarıdan gelen biri olarak Beşiktaş'a ait olma duygusunu hissettiren taraftarlar. Beşiktaş'ın durumunun geçici olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir değişim oldu. Abdullah Avcı iyi bir karakter, şu an bunalımda. Arda eleştirse bile bizim öğrencimizdir. Abdullah Avcı'nın morale, güvene, yalnız kalmamaya ihtiyacı var. 4 büyüklere bakarsak Trabzonspor daha az sorunlu. Beşiktaş'ın bir arayışı var. Yönetimdeki insanlar Beşiktaş'ta her şeyi yaşamış insanlar.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 01:35
  1. Trabzon
  2. Şenol Güneş
  3. Abdullah Avcı
  4. Beşiktaş

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