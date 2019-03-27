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Emre Belözoğlu'na tarihi görev veriliyor

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun bir aradan sonra milli takıma çağırdığı Emre Belözoğlu'na tarihi bir görev vermeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu futbolu bırakması halinde teknik kadroda düşünülüyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:22
Emre Belözoğlu'na tarihi görev veriliyor

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'un ardından Moldova'yı yenerek, A Milli Takım kariyerindeki en iyi grup başlangıcını yapan Teknik Direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu tercihiyle özellikle genç oyuncular üzerinde müthiş bir pozitif hava yarattı.

Moldova maçında 97. kez ay-yıldızlı formayı giyen Emre Belözoğlu'nun geçmiş dönemlerdeki tecrübesini takıma yansıtmak isteyen Güneş'in bu tercihinin tecrübeli oyuncuyu da şaşırttığı ortaya çıktı. Yakın çevresine ay-yıldızlı formayı yeniden giymeyi hiç beklemediğini ve böyle bir davetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Emre'nin, bu güveni boşa çıkarmamak için kampta gece gündüz mesai harcadığı ifade edildi.

Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'e de görev

Takım arkadaşlarından büyük saygı gören 38 yaşındaki futbolcunun, ay-yıldızlı ekibe hem kaptanlık hem de ağabeylik yaptığı kaydedildi. Emre Belözoğlu dışında Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün de Teknik Direktör Şenol Güneş'e her konuda yardımcı olmaya çalıştığı belirtildi.

Şampiyonluk yaşamak istiyor

Bu sezon Başakşehir forması altında şampiyonluk kovalayan tecrübeli futbolcu sezon sonu kulübüyle yapacağı görüşmenin ardından bir karar vereceğini duyurmuştu. Emre Belözoğlu, Moldova karşısında A Milli Takım formasını 97. kez giydi. Ay-yıldızlı ekipte 9 gole imza atan Emre, 3 kez daha görev yapması halinde dalyaya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:32
  1. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu
  2. Emre Belözoğlu
  3. A Milli Takım Teknik Direktörü
  4. A Milli Takım

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