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Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte anbean yaşananlar

Ziraat Türkiye Kupasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

24 Nisan 2018 Salı 00:20

Ziraat Türkiye Kupasında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şenol Güneş'in koridora girdikten sonra yerde kaldığı ana ait görüntüler paylaşıldı.

BAŞINA 5 DİKİŞ ATILMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, tribünlerden atılan yabancı madde nedeniyle başı yaralanmış ve tecrübeli çalıştırıcıya 5 dikiş atılmıştı.

Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 00:20
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