Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte anbean yaşananlar
Ziraat Türkiye Kupasında, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.24 Nisan 2018 Salı 00:20
Ziraat Türkiye Kupasında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Şenol Güneş'in koridora girdikten sonra yerde kaldığı ana ait görüntüler paylaşıldı.
BAŞINA 5 DİKİŞ ATILMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, tribünlerden atılan yabancı madde nedeniyle başı yaralanmış ve tecrübeli çalıştırıcıya 5 dikiş atılmıştı.
Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada 31 kişi gözaltına alınmıştı.
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