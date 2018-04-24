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Şenol Güneş'e müdahale eden doktor konuştu: Ciddi bir şey değil

Olaylı geçen Fenerbahçe Beşiktaş maçında başından yaralanarak hastaneye kaldırılan ve kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e müdahale eden Prof. Dr. Yunus Aydın, hastayı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade ederek şunları söyledi: "O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz."

24 Nisan 2018 Salı 08:45
Şenol Güneş'e müdahale eden doktor konuştu: Ciddi bir şey değil

Son günlerin en çok tartışılan konularının başında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar geliyor. Olaylar esnasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etmesi ve Güneş'in kafasına dikiş atılıp hastaneye kaldırılması ise konuyu çok farklı bir boyuta taşıdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bir kısım kafada kan görmediğini ve dikişlik bir durum olmadığını iddia ederken, bir kısım ise bunun gerçek dışı olduğunu söylüyor. Herkesin bir yorum yaptığı konuda Güneş'e, hastanede ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Yunus Aydın'a ulaşıldı.

"HAYATİ BİR DURUM OLAMAZ"

Güneş'in kafasında gerçekten bir yara olup olmadığını sorulan Aydın, Hastayı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: "O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı."

"ATAR DAMAR KESİLİRSE ÇOK KAN AKAR"

Aydın'a, bu kez ‘Böyle kafaya alınan bir darbede oluk oluk kan akar mı' diye soruldu. Aydın, "Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atar damar kesilirse çok fazla kan akar" şeklinde cevap verdi.

Staplerin (zımba) hastanelerinde atılmadığını, ilk müdahalenin statta yapıldığını belirten Aydın, "Stapleri doktor Sarper bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak... Bunu hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. ‘Kafanda hiç bir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım' desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hoca da etmez. Şenol hocayı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır" diye konuştu.

"SAÇLI DERİ İÇİNDE KAN VARDI"

Şenol Güneş'in hemşehrisi olduğunu ve daha önce de Güneş'i belinden ameliyat ettiğini belirten Yunus Aydın'a tekar sorduk. ‘Sizin bu anlattığınızdan Şenol Güneş'in kafasında bir kesik vardı. Damara gelmediği zaman zaten saçlı deri olduğu için öyle kan gözükmemesi doğaldır. Doğru mu anlıyoruz?

Aydın bu soruya da şöyle cevap verdi: "Yara varsa kan gözükmemesi olmaz. Öyle yara vardır ki damar çok büyük açılır kan alnından akar. Öylesi de vardır ki sadece saçlı derinin içinde kalır. Burada benim gördüğüm saçlı deri içinde kan vardı."

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:45
  1. Aydın
  2. Şenol Güneş
  3. Beşiktaş
  4. fenerbahçe

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 1 sa önce
    Yav arkadaş yapılan zatençok aşağılık bir iş Adamın kafası yarılmış yarilmamis ne önemi var . Aykut kocamanı da kınıyorum herşeyi paranoya ya dönüştürmede çok usta olmuş. Bu arada sadece Milli takımı destekliyorumBeşiktaş li degilim
  • Vatansever Vatansever 1 sa önce
    Yav arkadaş yapılan zatençok aşağılık bir iş Adamın kafası yarılmış yarilmamis ne önemi var . Aykut kocamanı da kınıyorum herşeyi paranoya ya dönüştürmede çok usta olmuş
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